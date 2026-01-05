挑戰成為第30千金、新應材最高攻上995元 創下歷史新高

2026年台股開紅盤第二天就在台積電（2330）大漲的帶領下衝上3萬點，台積電相關材料、設備供應鏈族群也跟進大漲，特化族群中新應材、台特化雙雙在盤中創下新高，新應材（4749）一度衝上995元，挑戰成為第30千金，台特化一度漲至375元，盤中漲幅逾4%。

台積電2奈米（N2）技術開始量產，並預估2026年資本支出將創新高，同時預期在2030年前，達到間接原物料約六成「在地採購」目標，材料供應鏈成為核心受惠族群。特用化學龍頭新應材轉型跨入半導體特化市場，法人預估2025年半導體占比將達85%。

2025年前三季稅後純益7.82億元，年增49.2%，每股純益8.49元，已賺贏2024全年的6.98億元。

新應材第3季稅後純益2.9億元，季增1.9%，年增86.3%，每股純益3.13元，為單季新高。第3季毛利率42.27%，營業利益率24.32%，法人表示，新應材第3季毛利率、營益率雖自第2季歷史高峰回落，但年成長趨勢改善，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響。

新應材2025年11月營收達3.66億元，年增15.49%，累計前11月營收39.01億元，累計年增率30.17%。

台積電（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。法人指出，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入2奈米供應鏈，隨著2奈米量產，新應材供應的關鍵化學品將進入放量期，另外因先進製程微影工序越趨複雜，新應材的表面改質劑（Rinse）等產品使用量也將持續增加；KrF光阻材料預計2027年開始出貨給晶圓廠。

新應材已連續強漲三天，今最高觸及995元，逼近千元大關。