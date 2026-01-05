快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

挑戰成為第30千金、新應材最高攻上995元 創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

2026年台股開紅盤第二天就在台積電（2330）大漲的帶領下衝上3萬點，台積電相關材料、設備供應鏈族群也跟進大漲，特化族群中新應材、台特化雙雙在盤中創下新高，新應材（4749）一度衝上995元，挑戰成為第30千金，台特化一度漲至375元，盤中漲幅逾4%。

⭐2025總回顧

台積電2奈米（N2）技術開始量產，並預估2026年資本支出將創新高，同時預期在2030年前，達到間接原物料約六成「在地採購」目標，材料供應鏈成為核心受惠族群。特用化學龍頭新應材轉型跨入半導體特化市場，法人預估2025年半導體占比將達85%。

2025年前三季稅後純益7.82億元，年增49.2%，每股純益8.49元，已賺贏2024全年的6.98億元。

新應材第3季稅後純益2.9億元，季增1.9%，年增86.3%，每股純益3.13元，為單季新高。第3季毛利率42.27%，營業利益率24.32%，法人表示，新應材第3季毛利率、營益率雖自第2季歷史高峰回落，但年成長趨勢改善，主因半導體高階材料出貨放量，以及匯率影響。

新應材2025年11月營收達3.66億元，年增15.49%，累計前11月營收39.01億元，累計年增率30.17%。

台積電（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。法人指出，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入2奈米供應鏈，隨著2奈米量產，新應材供應的關鍵化學品將進入放量期，另外因先進製程微影工序越趨複雜，新應材的表面改質劑（Rinse）等產品使用量也將持續增加；KrF光阻材料預計2027年開始出貨給晶圓廠。

新應材已連續強漲三天，今最高觸及995元，逼近千元大關。

台積電 半導體

延伸閱讀

台股霸氣站上三萬點！台積電再衝新天價 AI助攻首季「淡季不淡」

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

相關新聞

大立光庫藏股助威股價創波段高 法說會8日登場

光學鏡頭廠大立光啟動實施庫藏股後，股價節節高升，今天盤中一度漲約3%，最高至2660元，創去年3月以來新高。市場關注大立...

市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停

通訊廠商啓碁科技（6285）全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈（Starlink）供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收...

面板雙虎 CES展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

華通、敬鵬 攻低軌衛星

PCB廠搶吃低軌衛星商機，龍頭供應商華通（2313）受惠客戶群廣大， 2026年市占有望持續攀升；另外，燿華同步積極搶進...

中磊電信訂單看到年底 公司：2026是值得期待一年

網通大廠中磊（5388）接單報捷，電信訂單能見度直達2026年底無虞，相關單價及毛利率都比傳統產品高，有助提升獲利表現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。