弘憶股去年業績旺加持 盤中衝上漲停

半導體通路商弘憶股（3312）去年累計前11月業績年增逾一成，外界預期，該公司去年整體業績可望首度突破200億元大關，創歷史新高。法人也估計，該公司今年的營運表現有機會不比去年差，並有持續增長的空間。其今日早盤股價表現強勁，衝上漲停價位。

弘憶股去年累計前11月合併營收為192.35億元，年增18.4％，已可列為其整年度業績歷史次高表現，在加計12月業績後，市場認為，應可輕鬆超過2022年193.46億元的全年營收紀錄，攀上歷史高峰，並突破200億元關卡。

在代理通路業務方面，弘憶股去年主要受益於中國大陸新能源車應用，以及寬頻通訊業務相關動能。另外，弘憶股近年也切入AI算力業務，採購GPU與相關伺服器設備，建置算力租賃機房，並委託關係企業GMI Computing經營，因此得以挹注其獲利表現。

展望今年營運，外在環境變數多，但弘憶股仍保持審慎樂觀態度，除了持續耕耘中國大陸市場外，該公司也配合原廠進度，希望切入印度市場。