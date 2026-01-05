聽新聞
市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停
通訊廠商啓碁科技（6285）全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈（Starlink）供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收超過一成，近期低軌衛星議題熱炒，啓碁終於被市場看見，股價登上漲停，來到110元。
近期低軌衛星議題熱炒，加上SpaceX近日於X平台公布，Starlink目前已在155個國家與市場提供衛星寬頻服務，全球用戶數突破900萬人。
低軌衛星利多消息不斷，低軌衛星股王昇達科股價漲破700元大關，5日買盤湧入啓碁，激勵啓碁亮燈漲停，來到110元。
啓碁深耕衛星多年，從衛星電視、車用衛星廣播，今年切入低軌衛星使用者終端設備，並打入全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收超過一成。
此外，啓碁將前進美國消費性電子展CES 2026，大秀AI布局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展，強打三大亮點，Wi-Fi 8網路通訊方案；次世代AI網路基礎建設所需的光學交換器，並推出後量子密碼（PQC）模組、數位座艙等技術應用。
