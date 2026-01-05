快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

聽新聞
0:00 / 0:00

市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
搭上低軌衛星議題，啓碁登上漲停。手機／截圖
搭上低軌衛星議題，啓碁登上漲停。手機／截圖

通訊廠商啓碁科技（6285）全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈（Starlink）供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收超過一成，近期低軌衛星議題熱炒，啓碁終於被市場看見，股價登上漲停，來到110元。

⭐2025總回顧

近期低軌衛星議題熱炒，加上SpaceX近日於X平台公布，Starlink目前已在155個國家與市場提供衛星寬頻服務，全球用戶數突破900萬人。

低軌衛星利多消息不斷，低軌衛星股王昇達科股價漲破700元大關，5日買盤湧入啓碁，激勵啓碁亮燈漲停，來到110元。

啓碁深耕衛星多年，從衛星電視、車用衛星廣播，今年切入低軌衛星使用者終端設備，並打入全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收超過一成。

此外，啓碁將前進美國消費性電子展CES 2026，大秀AI布局及應用；從通訊延伸至運算，涵蓋AI應用軟體至邊緣AI發展，強打三大亮點，Wi-Fi 8網路通訊方案；次世代AI網路基礎建設所需的光學交換器，並推出後量子密碼（PQC）模組、數位座艙等技術應用。

低軌衛星 AI SpaceX

延伸閱讀

華通、敬鵬 攻低軌衛星

陸衛星通信建設 進加速跑模式

佳邦營運邁入加速期

昇達科目標價 喊到751

相關新聞

市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停

通訊廠商啓碁科技（6285）全球最大低軌衛星SpaceX的星鏈（Starlink）供應鏈，法人表示，低軌衛星貢獻啓碁營收...

面板雙虎 CES展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

華通、敬鵬 攻低軌衛星

PCB廠搶吃低軌衛星商機，龍頭供應商華通（2313）受惠客戶群廣大， 2026年市占有望持續攀升；另外，燿華同步積極搶進...

中磊電信訂單看到年底 公司：2026是值得期待一年

網通大廠中磊（5388）接單報捷，電信訂單能見度直達2026年底無虞，相關單價及毛利率都比傳統產品高，有助提升獲利表現，...

微星商用新品齊發 營運補

微星（2377）受記憶體缺貨大漲價影響，今年消費性業務利潤恐受影響，惟商用業務新品齊發，包含充電樁、車載應用、資料中心伺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。