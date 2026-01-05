快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

電感廠臺慶科（3357）近日股價表現強勢，2026年首個交易日股價一度飆漲停，終場漲9.22％。法人表示，受惠AI伺服器需求放量及車用電子滲透率提升，在市場資金卡位下，股價挑戰波段新高。

臺慶科去年前三季每股純益7.84元，獲利年增率超過五成，全年每股純益可望達10元以上；臺慶科馬來西亞新廠預計2026年首季量產，鎖定電源電感與網路濾波器。此外，因應銀價成本上升，臺慶科已調漲積層晶片磁珠報價，有助優化毛利率。

權證發行商建議，看好臺慶科後市的投資人，可以透過價內外20％以內、剩餘天數90日以上的認購權證參與行情，如臺慶科國泰55購02、臺慶科凱基55購01。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

