快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

聽新聞
0:00 / 0:00

中砂 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

中砂（1560）受惠晶圓代工客戶2奈米導入量產，鑽石碟用量增加、其餘先進製程需求樂觀，去年底前鑽石碟總出貨量達每月50,000顆，特殊晶圓需求回溫，有助獲利改善。

⭐2025總回顧

法人指出，台積電台灣廠N2量產、美國廠N3時程推進，將帶動相關耗材需求，包括鑽石碟等。

中砂累計今年前11月合併營收74.13億元，年增16％，已超過去年全年。展望2026年，主要客戶N3產能持續成長，N2於明年將見更高成長，中砂將受惠，且客戶傾向材料供應商統一化，有助在成熟製程提升市占率。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證，如中砂元大56購04、中砂永豐55購02。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中砂 權證 晶圓代工

延伸閱讀

台積電美國亞利桑那廠毛利比台灣低了近八倍 分析師這樣說

六大族群引爆2026多頭行情 群聯、華星光等市場聚焦

鴻海、神達 瞄準逾100天

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

相關新聞

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

面板雙虎 CES 展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

短線不追高 緊盯三指標

台股在AI產業強勁基本面的驅動下，加權指數維持多頭架構。然而，隨著指數屢創波段新高，許多投資人卻面臨「操作難度加大」的矛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。