美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

經濟日報／ 記者周克威整理

2025年黃金市場以一場歷史性漲勢劃下句點，全年漲幅高達64%，創下自1979年以來最佳年度表現。驅動因素包括聯準會降息預期、地緣政治風險升溫、全球央行持續買盤及資金流入黃金ETF。

12月中旬黃金價格一度觸及每盎司4,556美元高點，因獲利了結賣壓與交易所提高保證金而回落至4,300美元附近。儘管短期震盪加劇，但在全球不確定性持續下，黃金作為避險資產的地位未受動搖，2025年底價格穩定於4,300美元之上。

從籌碼需求面來看，全球央行強勁買盤及黃金ETF資金流入構成主要支撐，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，持倉水位上升至1,070.56公噸，仍持續穩健上升；另外CFTC非商業交易人來到23.4萬口，持倉量持續增加中，顯示市場對於黃金仍有高度信心。

黃金在2025年末的強勢表現為2026年奠定良好基礎，2026年價格預期維持高檔震盪向上，高盛更是預測第4季將達到4,900美元。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球動態，是另種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

