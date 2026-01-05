快訊

台指期 短線樂觀看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（2日）大漲386點、收在29,349點，再創歷史收盤新高；台指期上漲459點、至29,473點，正價差為123.19點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後，仍有高點可期。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單增加1,512口至131口，其中外資淨空單減少1,905口至23,154口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,297口至1,682口。

永豐期貨指出，2日選擇權未平倉量部分，1月第一周結算的大量區買權OI落在29,350點，賣權最大OI落在29,000點；月買權最大OI落在30,500點，月賣權最大OI落在29,000點；外資台指期買權淨金額1.61億元、賣權淨金額-0.05億元，整體選擇權籌碼面偏空。

展望後市，市場焦點將逐步轉向台積電即將登場的法說會，以及農曆年前的資金布局，在權值股維持穩定、美股不出現明顯反轉、內資與長線資金接手的前提下，台股即便高檔震盪，偏多架構仍具延續性，3萬點指日可待。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股2日量價齊揚，目前在W多方型態走揚下，短線仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期2日呈開高走高格局，電子權值股同步表態，指數盤中以29,500點改寫歷史新高點，終場以紅K棒作收、日K連五紅。

目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後，仍有高點可期。

