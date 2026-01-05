快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

聽新聞
0:00 / 0:00

網龍新遊戲 搶春節商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商網龍（3083）近期加速營運節奏，旗下舊遊戲積極進行版本更新之餘，新遊戲《尋秦記》預計元月8日啟動不刪檔上線活動，並展開多場街頭玩家穿越活動，持續聚集玩家目光與參與度，為新品熱身。

⭐2025總回顧

網龍2025年因缺乏新品，營運動能乏力，去年前11月營收3.54億元，年減11.7%。今年因有新遊戲《尋秦記》即將推出，卡位農曆年遊戲旺季商機，法人看好，有助營運成長。

網龍自去年底開始推出多款產品改版更新，包括跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》開放新地圖「天空之城」、高人氣角色「弗雷德」，並於半周年慶與連鎖手搖飲品牌「茶之魔手」展開異業合作，於北中南門市舉辦快閃挑戰活動。

網龍旗下手遊《戀愛盒子M》也推出重大改版，加入全新互動系統「星流核心」，並擴增角色與劇情篇章；經典端遊《金庸群俠傳Online武林至尊》則帶來全新資料片「五嶽嵩山」，持續活化長青產品生命週期。

網龍 活動

延伸閱讀

古天樂暌違25年重返「尋秦記」！原班人馬全到齊　5大必看亮點曝光

桃園計程車運將「偷跑」使用春節費率 拒印乘車證明乘客氣炸

最萌春禮！伊莎貝爾 × dtto friends 春節聯名禮盒 用療癒甜點收編整年好運！

苗栗市南苗市場停車場免收費一位難求 盡早使用者付費聲音四起

相關新聞

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

面板雙虎 CES 展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

短線不追高 緊盯三指標

台股在AI產業強勁基本面的驅動下，加權指數維持多頭架構。然而，隨著指數屢創波段新高，許多投資人卻面臨「操作難度加大」的矛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。