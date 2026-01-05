55元 旅天下本月掛牌

快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

雄獅集團旗下旅天下（6961）將於2026年1月下旬掛牌上櫃，董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，持續擴大全台門市明年有信心在加盟增加後，營收、獲利再衝高。

旅天下目前每股承銷價格暫定為55元。配合股票上櫃作業，辦理現金增資發行新股承銷案，並採取競價拍賣及公開申購方式進行。預計競價拍賣將自1月7日（本周三）起受理投標，1月9日截止，競價拍賣底價為每股46.61元，將依投標價格高者優先得標。

旅天下董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵，未來持續打造一站式旅遊服務平台全面滿足需求 ，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。

旅天下今年前三季透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長，稅後純益達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）達4.06元。

