AI、軍工、金融 盤面主流

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指數將攻破3萬點大關，並預期晶圓代工、封測、PCB等AI供應鏈，以及國防軍工等內需、金融族群，將是盤面三大主流。

⭐2025總回顧

根據統計，台新、華南、統一、兆豐、富邦、群益、凱基、中信、永豐、第一金等大型投顧除預期台股將突破3萬點大關外，也分別推出各家機構看好的領漲主流股，包括PCB、散熱、ASIC、先進封裝、重電、國防軍工、人型機器人、金融、特用化材都獲得半數以上的機構青睞。

此外，半導體、晶圓代工、成衣製鞋、電源供應器、內需消費、生技醫療、光通訊、伺服器等族群，也都獲得許多機構的認同，主要集中在AI、軍工、金融三大族群上。

大型法人機構指出，AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將供不應求，當中從輝達的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及AMD的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進。

AI 晶圓代工 台股

