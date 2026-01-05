微星商用新品齊發 營運補

快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微星（2377）受記憶體缺貨大漲價影響，今年消費性業務利潤恐受影響，惟商用業務新品齊發，包含充電樁、車載應用、資料中心伺服器等多元新品有機會貢獻更多業績。

法人看好，商用產品將扮演微星今年增長主力。外界關注的伺服器業務方面，微星伺服器事業2026年營收目標要達到翻倍成長，為達成此目標，微星已在美國加州設立生產線，積極搶攻在地客戶需求。

微星並宣布，將參加美西時間元月6日至9日登場的美國消費性電子展（CES 2026）。據了解，微星今年CES主要展示兩大產品線，首先是配合上游晶片廠推出新平台裝置，將以電競裝置及AI PC為主，同時推出顯示器、主板等PC周邊裝置，除了消費性產品外，另一重點則是商用產品線。

微星目前已釋出兩大新品預告，在顯示器部分，包含全球首款AI顯示器—MEG X，該顯示器預計將會採用下一代的QD-OLED螢幕。

