面板雙虎跨國併購 展現企圖心
面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並且均將於今年美國消費性電子大展（CES 2026）大秀肌肉。友達智慧移動（AMSC）整裝成軍後，將首戰CES。去年底群創子公司CarUX甫完成併購Pioneer程序，今年將各自參展，並許下將於CES 2027展現合併成效目標。
2025總回顧
AMSC是由友達智慧移動事業群與BHTC攜手成立，承襲友達於顯示技術研發與整合的深厚底蘊，以及BHTC在溫度控制與人機互動設計的專業能力，打造「以人為核心」的創新移動體驗，實現更智慧、沉浸式且永續的智慧座艙與移動解決方案，滿足全球OEM客戶與使用者的多元需求。
群創董事長暨Pioneer社長洪進揚則強調，子公司CarUX在分拆之初，即明確以一階（Tier 1）系統供應商為發展目標。去年完成併購Pioneer後，已大幅強化顯示、音效、軟體與系統整合能力，不再僅提供單一顯示元件，而是結合視聽整合與智慧座艙應用，重新站上車用產業價值鏈的關鍵位置。
