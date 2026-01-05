面板雙虎 CES 展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智慧座艙大量採用MicroLED次世代顯示器的多元應用場景，另外，車船等應用的透明顯示器也相當吸睛。

友達集團今年參加CES展，由友達執行長暨總經理、也是友達智慧移動董事長的柯富仁領軍。今年主打整合完成的旗下子公司友達智慧移動（AMSC），宣告AMSC不僅是技術開發者，更是智慧座艙創新的實踐者，要攜手業界合作夥伴邁向軟體定義車輛的新時代。

為滿足自動駕駛、沉浸式座艙及即時感知等複雜的功能需求，AMSC將於CES展示以Visual顯示人機介面、Computing車用運算平台、Connectivity智慧車聯網三大技術核心打造的智慧座艙解決方案。從顯示技術為起點，延伸至運算平台，並整合車聯網交互協同，構建軟體定義車輛的完整架構，讓座艙不再只是代步工具，而是每段旅程的延伸感受。

群創今年由集團董事長洪進揚率隊前進CES，以「Display the Future, TOGETHER」為核心主題，全面展示次世代顯示技術版圖。群創以高亮度、高解析度與沉浸式體驗為技術基底，回應智慧零售、座艙顯示、智慧家居與商業展示等多元場域的科技進化需求，秀出在跨領域整合、應用創新與市場布局的前瞻實力。

群創今年首發的「超高亮度MicroLED抬頭顯示器（HUD）」，以超高直顯亮度（5萬nits）與反射虛像亮度（1萬nits），突破航海與車用環境中因強光造成的反射與影像模糊，為座艙顯示提供更高可視性，關鍵資訊可直接投射於視線中心或前方視野，減少視線切換並提升操作安全性與應用彈性。

群創也將秀出新一代「MicroLED隱視顯示器」，適用船艙或車飾內裝，關閉時如木紋飾板融入環境，啟動後特殊的光學設計達到高穿透率，兼具美感與功能性。