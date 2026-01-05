華通、敬鵬 攻低軌衛星

PCB廠搶吃低軌衛星商機，龍頭供應商華通（2313）受惠客戶群廣大， 2026年市占有望持續攀升；另外，燿華同步積極搶進，車用PCB大廠敬鵬也有意爭取。

法人認為，太空產業技術門檻相當高，全球低軌衛星產業供給鏈有限，台廠擁有技術底氣，有助搶下多數商機。

其中，華通已於衛星用板投入研發與生產，獲得國際大廠青睞，旗下第二個衛星客戶日前完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。

新客戶與新產能加持下，華通整體低軌衛星營收維持高檔，伴隨衛星板增加，讓公司產品結構持續優化。

華通先前表示，在AI伺服器和光通訊領域展現初步成績，近日更新資料中心各領域的技術路線圖，將可提供客戶50層以上的交換器、伺服器板，或是八階HDI的OAM加速卡。

燿華提到，新興衛星通訊、航太級材料開啟高毛利新賽道。低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，成為未來三至五年新的獲利突破點。

敬鵬低軌衛星用板布局也傳來捷報，已取得「AS 9100航太品質管理體系」認證，並積極拓展低軌衛星相關業務，正配合客戶需求備援出貨，以地面應用為主。