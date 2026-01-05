快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

中磊電信訂單看到年底 公司：2026是值得期待一年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中磊董事長王煒。聯合報系資料照
中磊董事長王煒。聯合報系資料照

網通大廠中磊（5388）接單報捷，電信訂單能見度直達2026年底無虞，相關單價及毛利率都比傳統產品高，有助提升獲利表現，公司高喊：「2026年是值得期待一年。」

⭐2025總回顧

中磊2025年受客戶去化庫存及美國關稅政策影響，前11月營收478億元，年減7.2%；前三季每股純益3.15元，較2024年同期每股純益6.02元衰退，今年則迎來新契機。

中磊表示，客戶調節庫存已告一段落，美國關稅不確定性也慢慢降低，以目前在手訂單觀察，電信客戶訂單能見度直達2026年底，2026年首季營運可望淡季不淡，2026年重返成長軌道。

中磊觀察，電信客戶積極升級WiFi 7，有線電視營運商庫存調節告一段落，升級DOCSIS 4.0，分散式局端設備也可望開始發酵，單價及毛利率都較傳統產品高，有助提升獲利表現。

因應客戶需求，近年中磊積極全球布局，目前菲律賓第二期產能加入後，菲律賓占整體產能七成，大陸生產基地則以大陸本地、歐洲、亞洲，印度等非美市場為主。

因應印度及南亞市場的高市占率目標，中磊也積極拓展台灣及墨西哥廠，墨西哥廠更將扮演未來布局北美市場關鍵角色。目前北美市場貢獻中磊營收超過七成，中磊認為，隨著營收規模擴大，北美電信營運商等客戶訂單持續增溫，相關營收比重將持續上升。

展望2026年，中磊認為，半導體零組件缺貨等議題仍是最大變數，惟目前電信訂單能見度直達2026年底，WiFi 7將成為主流，5G FWA、邊緣AI物聯網設備，以及分散式局端產品都將推升營運成長，2026年是值得期待一年。

中磊乘勝追擊，將由董事長王煒及總經理林斌率隊，參加美西時間6日至9日登場的美國消費性電子展（CES 2026），大秀由AI驅動的次世代創新技術，持續爭取更多訂單。

中磊透露，將於CES 2026展物聯網（IoT）、安全、娛樂及通訊領域，固定無線接入（FWA）、WiFi 8、IP影音串流器以及各式AI應用。

其中，物聯網解決方案（IoT Solutions）包含智慧家庭、安全監控及企業應用的多樣化產品，結合感測、自動化與智慧洞察，有效提升運作效率並升級用戶體驗。

中磊 營收 市場

延伸閱讀

基隆市立體育館內裝改造！座椅增設杯架 球迷的飲料杯有地方放了

基隆市體育館座椅升級照明改善 估2月完工迎SBL

照顧偏鄉孩子 花蓮縣府斥資1.5億整修66校廁所、燈具全面升級

十年一剪直接封神！金智媛「少年感短髮進化史再升級」夢回《太陽的後裔》尹中尉

相關新聞

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

面板雙虎 CES 展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

短線不追高 緊盯三指標

台股在AI產業強勁基本面的驅動下，加權指數維持多頭架構。然而，隨著指數屢創波段新高，許多投資人卻面臨「操作難度加大」的矛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。