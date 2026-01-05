中磊電信訂單看到年底 公司：2026是值得期待一年

網通大廠中磊（5388）接單報捷，電信訂單能見度直達2026年底無虞，相關單價及毛利率都比傳統產品高，有助提升獲利表現，公司高喊：「2026年是值得期待一年。」

中磊2025年受客戶去化庫存及美國關稅政策影響，前11月營收478億元，年減7.2%；前三季每股純益3.15元，較2024年同期每股純益6.02元衰退，今年則迎來新契機。

中磊表示，客戶調節庫存已告一段落，美國關稅不確定性也慢慢降低，以目前在手訂單觀察，電信客戶訂單能見度直達2026年底，2026年首季營運可望淡季不淡，2026年重返成長軌道。

中磊觀察，電信客戶積極升級WiFi 7，有線電視營運商庫存調節告一段落，升級DOCSIS 4.0，分散式局端設備也可望開始發酵，單價及毛利率都較傳統產品高，有助提升獲利表現。

因應客戶需求，近年中磊積極全球布局，目前菲律賓第二期產能加入後，菲律賓占整體產能七成，大陸生產基地則以大陸本地、歐洲、亞洲，印度等非美市場為主。

因應印度及南亞市場的高市占率目標，中磊也積極拓展台灣及墨西哥廠，墨西哥廠更將扮演未來布局北美市場關鍵角色。目前北美市場貢獻中磊營收超過七成，中磊認為，隨著營收規模擴大，北美電信營運商等客戶訂單持續增溫，相關營收比重將持續上升。

展望2026年，中磊認為，半導體零組件缺貨等議題仍是最大變數，惟目前電信訂單能見度直達2026年底，WiFi 7將成為主流，5G FWA、邊緣AI物聯網設備，以及分散式局端產品都將推升營運成長，2026年是值得期待一年。

中磊乘勝追擊，將由董事長王煒及總經理林斌率隊，參加美西時間6日至9日登場的美國消費性電子展（CES 2026），大秀由AI驅動的次世代創新技術，持續爭取更多訂單。

中磊透露，將於CES 2026展物聯網（IoT）、安全、娛樂及通訊領域，固定無線接入（FWA）、WiFi 8、IP影音串流器以及各式AI應用。

其中，物聯網解決方案（IoT Solutions）包含智慧家庭、安全監控及企業應用的多樣化產品，結合感測、自動化與智慧洞察，有效提升運作效率並升級用戶體驗。