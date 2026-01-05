快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

三圓建設遭假扣押

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

上櫃建商三圓建設（4416）遭假扣押，對此三圓建設表示，銀行存款遭法院扣押，主因債權人新巨蛋管委會與債務人三圓建設股間有損害賠償事件，公司已委請律師辦理提供反擔保，以撤銷假扣押的執行程序，目前該案對該公司財務和業務沒有重大影響。

⭐2025總回顧

三圓建設指出，這次假扣押，主因新北市「新巨蛋大樓管委會」對社區的送電系統之匯流排設備，對三圓建設提出訴訟，並同時聲請假扣押所致，全案現已進入法律程序。

債權人「新巨蛋大樓管理委員會」聲請對旨揭債權，在新台幣7,500萬元及本件執行費60萬元範圍內，予以扣押。

假扣押

延伸閱讀

存款不夠怎麼辦？專家揭50歲後「防破產」3招：錢包現金減半超有效

影／這裡才有的捕魚技術 「下跳椼仔」化身社區文化體驗

數位人民幣2.0 開始計息了 全球首例 邁入數位存款貨幣時代

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

相關新聞

10檔元月易漲難跌股搶鏡 萬潤、勤誠等吸引資金青睞

隨時序正式邁入2026年，台股迎來傳統的「元月效應」。據近十年大數據統計，台股在1月展現出強烈的季節性規律，計有台積電（...

面板雙虎 CES 展秀肌肉

美國消費性電子展（CES 2026）將於美西時間6日至9日登場，積極轉型的面板雙虎友達（2409）、群創跨海參展，聚焦智...

AI、軍工、金融 盤面主流

台股2025年在AI應用持續興起、ETF鎖碼效應等有利因素推動，行情以歷史新高作收後，展望2026年，隨法人圈普遍看好指...

一周盤前股市解析／電力能源、衛星航太 吸睛

台股上周五（2日）開盤上漲53點，終場以長紅K上漲386點或1.33%作收，收在29,349點，再創歷史收盤新高，成交金...

面板雙虎跨國併購 展現企圖心

面板雙虎友達（2409）、群創近年分別完成併購德商BHTC，以及日商Pioneer，展示搶進車用顯示市場的強烈企圖心，並...

短線不追高 緊盯三指標

台股在AI產業強勁基本面的驅動下，加權指數維持多頭架構。然而，隨著指數屢創波段新高，許多投資人卻面臨「操作難度加大」的矛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。