三圓建設遭假扣押
上櫃建商三圓建設（4416）遭假扣押，對此三圓建設表示，銀行存款遭法院扣押，主因債權人新巨蛋管委會與債務人三圓建設股間有損害賠償事件，公司已委請律師辦理提供反擔保，以撤銷假扣押的執行程序，目前該案對該公司財務和業務沒有重大影響。
三圓建設指出，這次假扣押，主因新北市「新巨蛋大樓管委會」對社區的送電系統之匯流排設備，對三圓建設提出訴訟，並同時聲請假扣押所致，全案現已進入法律程序。
債權人「新巨蛋大樓管理委員會」聲請對旨揭債權，在新台幣7,500萬元及本件執行費60萬元範圍內，予以扣押。
