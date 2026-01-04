聯發科1月6日除息秀市場聚焦 外界關注填息進度

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）將於6日除息，是2026年第一檔重量級權值股除息秀，每股擬配發去年度上半年現金股利29元，共約465.13億元股息紅包將於30日發放，外界關注填息進度。

⭐2025總回顧

市場預期，該公司如果去年第4季業績順利達標，去年營收表現將超過5,800億元，繼2022年後再創歷史新高。

聯發科累計去年前11月合併營收5,447億元，年增11.4％，已超過2024年全年業績。聯發科先前提到，去年第4季營收以美元兌新台幣匯率1比30.6來估算，將介於1,421億元至1,501億元之間，與前一季持平至成長6％、年增3％至9％之間。

外界依聯發科上述展望與已公布的去年10、11月業績計算，該公司去年12月業績大約達431.78億元以上，單季營收即可達到區間低標。

目前手機晶片業務仍占聯發科過半業績，該公司認為，去年旗艦智慧型手機晶片營收表現將優於預期，有信心去年旗艦型智慧型手機營收可突破30億美元，年增超過40％。

至於智慧裝置平台業務方面，聯發科評估，其去年第4季車用晶片營收年增幅超過一倍，且預期此成長動能會延續至今年。此外，該公司智慧座艙旗艦平台C-X1規畫將在今年底量產，估計可為未來成長再添動能。

另外，在受關注的ASIC業務方面，聯發科指出，客製化晶片可為雲端服務供應商（CSP）的特定工作負載進行優化，該公司第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年則可望達數十億美元。

聯發科強調，會堅定掌握無所不在的AI帶來的成長機會，其執行力、技術力與規模優勢，已獲得愈來愈多的市場肯定，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，該公司持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心。

業績 規模 設計

延伸閱讀

法說連發 台股有望續攻

奇鋐、雙鴻 四檔有看頭

00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

相關新聞

聯發科1月6日除息秀市場聚焦 外界關注填息進度

IC設計大廠聯發科（2454）將於6日除息，是2026年第一檔重量級權值股除息秀，每股擬配發去年度上半年現金股利29元，...

大立光1月8日法說 四大重點

大立光預計8日舉行法說會，由董事長林恩平親自主持，除公布上季獲利成果，並釋出最新營運展望，外界預期，今年智慧手機規格升級...

精測營收／2025年48.06億元 年增逾三成

中華精測科技（6510）3日公布2025年12月營收3.91億元，月減2％，累計2025年營收48.06億元，精測表示，...

佳邦受惠AI PC滲透率提升 法人估今年EPS為5.2元

佳邦（6284）2026年PC、NB成長性是所有終端應用中最佳，法人機構表示，主要受惠換機潮與AI PC滲透率提高，車載...

十銓、威剛去年11月獲利暴增

記憶體族群近期股價紛紛飆漲。記憶體模組廠十銓、威剛昨（2）日因股價波動，應主管機關要求，公告去年11月自結數，分別單月獲...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。