聯發科1月6日除息秀市場聚焦 外界關注填息進度

IC設計大廠聯發科（2454）將於6日除息，是2026年第一檔重量級權值股除息秀，每股擬配發去年度上半年現金股利29元，共約465.13億元股息紅包將於30日發放，外界關注填息進度。

市場預期，該公司如果去年第4季業績順利達標，去年營收表現將超過5,800億元，繼2022年後再創歷史新高。

聯發科累計去年前11月合併營收5,447億元，年增11.4％，已超過2024年全年業績。聯發科先前提到，去年第4季營收以美元兌新台幣匯率1比30.6來估算，將介於1,421億元至1,501億元之間，與前一季持平至成長6％、年增3％至9％之間。

外界依聯發科上述展望與已公布的去年10、11月業績計算，該公司去年12月業績大約達431.78億元以上，單季營收即可達到區間低標。

目前手機晶片業務仍占聯發科過半業績，該公司認為，去年旗艦智慧型手機晶片營收表現將優於預期，有信心去年旗艦型智慧型手機營收可突破30億美元，年增超過40％。

至於智慧裝置平台業務方面，聯發科評估，其去年第4季車用晶片營收年增幅超過一倍，且預期此成長動能會延續至今年。此外，該公司智慧座艙旗艦平台C-X1規畫將在今年底量產，估計可為未來成長再添動能。

另外，在受關注的ASIC業務方面，聯發科指出，客製化晶片可為雲端服務供應商（CSP）的特定工作負載進行優化，該公司第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年則可望達數十億美元。

聯發科強調，會堅定掌握無所不在的AI帶來的成長機會，其執行力、技術力與規模優勢，已獲得愈來愈多的市場肯定，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，該公司持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心。