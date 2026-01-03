佳邦受惠AI PC滲透率提升 法人估今年EPS為5.2元

佳邦（6284）2026年PC、NB成長性是所有終端應用中最佳，法人機構表示，主要受惠換機潮與AI PC滲透率提高，車載則以中國市場表現較佳，基建則看到歐洲市場稍有訂單回溫，預估今年每股獲利（EPS）為5.2元。

佳邦主要是生產保護元件與天線模組廠商，受主要是原物料銀、錫等價格飆漲導致成本大幅提升，影響毛利率，亦面臨中國市場價格戰影響，不過，今年前三季EPS仍有3.12元的水準。

分析師指出，佳邦10月營收月減18.4%、年減8.4%，11月營收月增3.8%、年減9.6%，公司表示第4季營收狀況仍持續受到中國廠商殺價搶市影響，因此，預估第4季營收、毛利率將呈季減，全年整體營收預估為75.5億元，年增2.6%，毛利率25.2%，稅後純益5.9億元，年減39.1%，EPS為4元。

展望2026年，佳邦持續看好PC、NB成長性仍是所有終端應用中最佳，主要受惠換機潮與AIPC滲透率提高，車載則以中國市場表現較佳，基建則看到歐洲市場稍有訂單回溫，雖面對中國廠商競爭，或仍有價格調整之可能，但預估2026年營收為81.6億元，年增8%，毛利率24.6%，稅後純益7.8億元，年增31.4%，EPS為5.2元。