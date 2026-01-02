十銓、威剛去年11月獲利暴增

記憶體族群近期股價紛紛飆漲。記憶體模組廠十銓（4967）、威剛昨（2）日因股價波動，應主管機關要求，公告去年11月自結數，分別單月獲利為3.14億元、12.81億元，年成長皆超過1,000%，每股純益分別為3.7元和4.05元。

十銓去年11月稅後純益3.14億元，年增1,013%，每股純益3.7元，單月獲利超過去年前三季總和，凸顯低價庫存漲價效益驚人。十銓表示，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」，缺貨並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將會出現在今年上半年，且缺貨在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，對今年市況展望非常樂觀。

威剛去年11月稅後純益達12.81億元，年增1,564%，每股純益4.05元，去年前三季每股純益9.25元。