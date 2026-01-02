菱光紅外線業務 貢獻動能

菱光（8249）積極布局紅外線（IR）產品領域，受惠地緣政治轉向與非中供應鏈需求成長，IR相關應用已獲客戶關注，進入小量出貨與驗證階段。菱光指出，2026年將迎來更顯著的營收貢獻，紅外線產品線將成為未來營運成長的重要動能。

菱光表示，全球經濟成長預期微幅放緩，美國對等關稅政策仍具不確定性，但樂觀看待今年整體事務機（MFP）市場需求維持穩定。目前鎖定安控、工業檢測及無人機等高階應用，不僅在彩色影像感測器（CIS）領域強化產品CP值與零件自製率，更開發具備AI影像處理功能的紅外線熱顯像模組。

菱光指出，已規劃第二生產基地產能，將積極爭取更多報價機會與訂單，並提升關鍵供應鏈關係，進一步強化長期的營運成長動能。

菱光透露，新產品營收占比雖然仍低，但因應國際形勢，客戶對送樣詢問度相當踴躍。這類高階應用產品需要較長的驗證時間，隨著系統開發周期逐步進入收割期，2026年營運動能可期。