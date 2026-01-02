菱光紅外線業務 貢獻動能

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

菱光（8249）積極布局紅外線（IR）產品領域，受惠地緣政治轉向與非中供應鏈需求成長，IR相關應用已獲客戶關注，進入小量出貨與驗證階段。菱光指出，2026年將迎來更顯著的營收貢獻，紅外線產品線將成為未來營運成長的重要動能。

⭐2025總回顧

菱光表示，全球經濟成長預期微幅放緩，美國對等關稅政策仍具不確定性，但樂觀看待今年整體事務機（MFP）市場需求維持穩定。目前鎖定安控、工業檢測及無人機等高階應用，不僅在彩色影像感測器（CIS）領域強化產品CP值與零件自製率，更開發具備AI影像處理功能的紅外線熱顯像模組。

菱光指出，已規劃第二生產基地產能，將積極爭取更多報價機會與訂單，並提升關鍵供應鏈關係，進一步強化長期的營運成長動能。

菱光透露，新產品營收占比雖然仍低，但因應國際形勢，客戶對送樣詢問度相當踴躍。這類高階應用產品需要較長的驗證時間，隨著系統開發周期逐步進入收割期，2026年營運動能可期。

延伸閱讀

美家具關稅延後一年上路

宏齊攻化合物半導體封裝

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

相關新聞

十銓、威剛去年11月獲利暴增

記憶體族群近期股價紛紛飆漲。記憶體模組廠十銓、威剛昨（2）日因股價波動，應主管機關要求，公告去年11月自結數，分別單月獲...

信邦去年12月合併營收月增3% 法人看好今年挑戰新高

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布2025年12月合併營收為26.3億元，月增3.1%，年減0.8%；2025...

鴻海、緯穎 高盛喊買

高盛證券展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，指出儘管傳統季節性需求趨緩，但AI基礎建設持續推進，可望支撐月營收動能，並...

菱光紅外線業務 貢獻動能

菱光（8249）積極布局紅外線（IR）產品領域，受惠地緣政治轉向與非中供應鏈需求成長，IR相關應用已獲客戶關注，進入小量...

信邦營收／2025年313.36億元、年減5.67% 今年將超越2024年的高峰

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布2025年12月合併營收為26.30億元，較11月25.50億元成長3.13%，比...

記憶體開紅盤續噴 華邦電爆量鎖漲停衝90.8元

2026年台股開紅盤，記憶體族群延續火熱氣勢，華邦電（2344）2日買盤一路湧入，盤中直接亮燈鎖死漲停，股價衝上90.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。