信邦去年12月合併營收月增3% 法人看好今年挑戰新高

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布2025年12月合併營收為26.3億元，月增3.1%，年減0.8%；2025年第4季合併營收77.48億元，季增1.9%，年減7.1%；2025年合併營收為313.36億元，年減5.67%。

在無人機、人形機器人與自動化設備等產品帶動下，法人預估2026年業績有機會超越2024年的營收高峰。

信邦指出，今年隨著無人機、人形機器人及自動化設備等連接線組將陸續導入試產，半導體設備需求持續增加，以及因應AI伺服器帶動液冷散熱設備需求，測試各種散熱器傳導性能及評估各種冷卻方案可行性的散熱模擬器即將完成，將帶動今年度營運增長。

信邦指出，2025年12月合併營收月增，主要是汽車及綠能等產業，受惠於客戶端需求增加及新案備貨需求，其銷售較11月分別成長17%及21.1%所致。

至於MAGIC（醫療、汽車、綠能、工業、通訊與電子周邊）五大產業2025年全年度之銷售相較於2024年同期，醫療及健康照護產業成長2.51%、汽車產業成長3.73%、綠能產業減少24.57%、工業應用產業減少0.30%、通訊及電子周邊產業減少0.39%。

信邦目前仍以連接線組生產銷售占合併營收74.2%為主要業務，連接器及零組件銷售占25.8%。產業應用上，工業應用產業占合併營收30.6%，通訊及電子周邊產業占24.2%，綠能產業占20.3%為前三大應用。

信邦董事長王紹新之前表示，過去連續15年營收正成長雖在2025年中斷，但隨半導體、機器人、無人機等AI產業的布局陸續開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。