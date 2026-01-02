緯穎加大投入德州廠 產能逐步放量

緯穎（6669）2日公告，再度投入3,528萬美元的金額對德州廠進行建築物改良，同時還投入了8,365萬美元的資金用於購買機器設備，為美國德州廠以及墨西哥廠的產能擴增做準備，董事長洪麗寗先前曾表示，客戶現在擔心在「AI軍備競賽」中落後對手，瘋狂布建資料中心，且不斷要求組裝廠增加產能，為了滿足客戶需求，緯穎這才不斷擴充產能。

法人指出，原先預期由於客戶進入產品轉換期，去年第4季營收將會略為衰退，但結果卻是遠超預期，不僅ASIC出貨維持高檔，再加上GPU新客戶開始出貨，因此第4季營收將再創新高，近期市場更是傳出12月營收將會突破百億大關，再創單月歷史新高。

展望今年，法人認為GPU出貨比重將會持續拉升，除了輝達產品外，AMD MI450也將在下半年開始出貨。而最重要的ASIC的部分，預計第2季開始將轉換完畢，開始出貨新的產品，法人預估AI出貨占比將達到六成以上，帶動營收持續創高。