浪凡祭出庫藏股 買回自家股票1,000張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

浪凡（6165）網路科技於2日元旦開工首日即展現強大的擴張雄心，經董事會決議通過新年度庫藏股買回計畫。此次核准之買回金額上限高達新台幣 8.35 億元，展現公司極其充裕的現金流與維護股東權益之決心。該計畫明確以「轉讓予員工」為核心目的，不僅是浪凡在資本市場的信心宣示，更體現公司將人才視為核心資產，透過股權綁定強化治理結構，建立與員工共榮的長線經營思維，為集團新一輪的爆發式成長築好根基。

營運成果回顧 營收與獲利表現同步走升

獲利方面，公司 2025 年前三季每股盈餘（EPS）達 3.02 元，較去年同期 0.60 元成長逾四倍，創下歷史新高；前三季合併營收 24.06 億元，年增 12.6%，營業毛利率提升至 29%，顯示營運結構與獲利品質持續優化。

回顧營運表現，浪凡 2025年 11 月合併營收達新台幣 2.57 億元，年增 11.82%；累計前 11 月合併營收 29.39 億元，年增 12.96%，在整體消費環境波動下仍維持雙位數成長。

從平台進化為生態系 士林官邸總部定義決策格局

浪凡同步啟動另一項重大布局，宣布集團總部將於今年二月底正式進駐士林官邸生活圈。公司指出，此舉不僅是辦公據點的轉移，更象徵浪凡完成「資本治理、組織基地與內容戰略」三大關鍵拼圖，正式邁入集團化經營與下一階段成長周期。

王亦衡表示，浪凡正經歷從單一內容平台到「內容科技生態系」的典範轉移，結合 AI 賦能、IP 孵化、直播及全域策展的多元能力。士林官邸總部的啟用，不僅是空間層次的升級，更象徵集團在組織架構與治理制度上已全面到位。」未來士林官邸總部將整合集團管理中樞、內容製播、品牌展示與策略夥伴協作空間，成為推動內容整合與跨域合作的重要實體基地。

展望新年度 聚焦組織韌性與長線競爭力

浪凡指出，本次庫藏股係依相關法規，考量最近期財務報表後所核准，實際執行將依市場狀況與公司資金調度彈性進行。市場法人認為，浪凡同步推進組織基地升級與治理制度深化，已清楚釋放公司邁入成熟成長階段的訊號，為後續年度營運與資本市場表現奠定良好基礎。

