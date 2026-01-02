信邦營收／2025年313.36億元、年減5.67% 今年將超越2024年的高峰

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布2025年12月合併營收為26.30億元，較11月25.50億元成長3.13%，比2024年同期26.53億元減少0.88%；2025年第4季合併營收為77.48億元，較第3季成長1.94%，與2024年同期相比減少7.10%；累計2025全年度合併營收為313.36億元，較2024年同期減少5.67%。

展望2026年，信邦指出，隨著無人機、人形機器及自動化設備等連接線組將陸續導入試產，半導體設備需求持續增加及因應AI伺服器所帶動液冷散熱設備需求，測試各種散熱器傳導性能及評估各種冷卻方案可行性的散熱模擬器即將完成，將帶動今年度營運的增長及超越2024年營收之歷史高點。

信邦指出，2025年12月合併營收較11月成長3.13%，主要係汽車及綠能等產業，受惠於客戶端需求增加及新案備貨需求，其銷售較11月分別成長17.05%及21.15%所致。MAGIC 5大產業2025年全年度之銷售相較於2024年同期，醫療及健康照護產業成長2.51%、汽車產業成長3.73%、綠能產業減少24.57%、工業應用產業減少0.30%、通訊及電子周邊產業減少0.39%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收74.20%；連接器及零組件銷售占25.80%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.60%；通訊及電子周邊產業占24.22%；綠能產業占20.30%；汽車產業占16.07%；醫療及健康照護產業占8.81%。

