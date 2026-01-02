記憶體開紅盤續噴 華邦電爆量鎖漲停衝90.8元

2026年台股開紅盤，記憶體族群延續火熱氣勢，華邦電（2344）2日買盤一路湧入，盤中直接亮燈鎖死漲停，股價衝上90.8元、上漲8.2元，並爆出近40萬張大量，成為盤面最強勢的記憶體指標股之一。

市場解讀，記憶體報價與供需緊俏的想像空間仍在發酵，尤其DDR4產品線在供給端結構性收斂的預期下，成為資金追價主軸之一；華邦電同時具備DRAM與NOR Flash布局，題材面與基本面訊號疊加，使其成為盤面人氣指標。

此外，華邦電近月也釋出DDR4新品進展。公司指出，推出採自家16奈米製程的8Gb DDR4 DRAM，鎖定伺服器、電視、網通、工業電腦與嵌入式應用等市場；華邦電並強調，雖然DDR5逐步普及，但不少產業仍倚重DDR4成熟生態系，新產品可在既有架構下提升傳輸速度與系統競爭力。公司也提到，基於同一平台另開發包含客製化超高頻寬元件（CUBE）、8Gb LPDDR4及16Gb DDR4等產品，擴大次世代記憶體版圖。

外資觀點亦助攻題材熱度。摩根大通報告指出，華邦電受惠DRAM前景改善，上調目標價並維持相對正向評等，市場也因此更聚焦後續合約價與產品組合升級的延續性。