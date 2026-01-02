網通股2026年誰領風騷？法人點名看好四檔

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠資料中心頻寬升級需求動能持續強勁，帶動800GbE、1.6TbE等相關產品出貨可望水漲船高，法人點名，2026年網通股以智邦（2345）為投資首選，並同步看好聯亞（3081）、華星光（4979）、聯鈞（3450）等三檔光通訊股。

電信及消費性網通產品方面，隨電信商需求逐漸回溫，且其他動能多樣不易一概而論，法人相對看好合勤控（3704）、啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）等四檔。

大型本國投顧分析，網通產業在2026年仍以資料中心頻寬升級需求動能最為強勁，至2025年第4季市場仍持續上修2026年800GbE及1.6TbE光收發模組需求預估。

隨光收發模組需求爆發，法人認為，對應的800GbE交換器在2026年仍為市場主流產品並維持強勁需求，1.6TbE交換器亦自2025年下半年起自驗證階段逐漸轉至量產，看好全球交換器廠商將於2026年陸續發布相關產品。

在台廠中，法人看好在交換器產業中佔據領先地位，且2025年下半年至2026年AI加速卡相關業務成長顯著，並有機會切入機櫃業務的智邦。光通訊廠商較看好包括受惠於矽光光收發模組需求爆發的磊晶業者聯亞、具後段製程能力且受惠ZR光收發模組需求增加的華星光，及受惠於客戶對EML封裝需求提升的聯鈞。

法人指出，2026年電信商網通產品包括DOCSIS 4.0、10GPON、Wi-Fi 7與FWA等需求在電信商持續提升網路速度下都將較2025年成長。在傳統網通設備外，包括國防通信、企業交換器與網路安全交換器、Edge AI之IoT與局端相關設備等產品各具題材性，需求也增加。

