鴻海旗下正達攻漲停！美國防框架合作加持 航太級玻璃天線強攻軍工

鴻海集團（2317）旗下正達2026年開紅盤日華麗登場！公司2日公告與美系國防承包商簽署五年合作框架協議，強攻航太軍工級「玻璃適形天線」技術。受此消息激勵，正達（3149）股價開盤不到15分鐘即快攻漲停，盤中成交量倍增至9,500張以上。

正達於2日早晨發布重大訊息公告，宣布與一家美國國防相關系統整合承包商簽署合作框架協議，合作期間自114年12月31日至119年12月30日，並遵循美國、日本及台灣相關國防、國家安全、出口管制及供應鏈安全法規。協議涵蓋航太軍工級玻璃適形天線相關之技術評估、測試、製造、供應鏈安排，以及資訊存取與對外揭露等事項，公司須配合主管機關要求辦理，並受一定程度合規及保密限制。

公告指出，此合作旨在評估正達在航太軍工級玻璃適形天線相關結構件、材料、製程及製造技術於特定國防及安全系統中的適用性與可行性，為公司在軍工及安全應用領域建立合規前提下的合作與潛在發展機會。公司強調，將持續依相關法規及主管機關要求審慎辦理，並於有重大進展時依法即時公告。

此外，正達早在11月上旬已與美系大廠合作開發「隱形無人機」關鍵技術，並可應用於無人船等各類無人載具，搶進高毛利軍工無人系統市場。公司表示，這項技術建基於既有玻璃產品核心優勢，與美方合作研發出軍事等級的航太級玻璃適形天線，象徵正達從傳統玻璃製造轉型，進軍國防自主化領域。

正達董事長鍾志明強調，公司不僅在製造玻璃，更在用玻璃改寫國防工業的定義，體現台灣以先進材料實現國防自主的決心。

過去，正達曾為蘋果供應鏈主要供貨保護玻璃，隨著紅色供應鏈競爭加劇，公司積極布局車用、智慧建築及無人機領域，如今跨國軍工合作成果初現，為未來轉型與業務擴展奠定基礎。

此合作若順利推進，不僅可提升正達在高毛利國防市場的話語權，也有助股價短線表現，未來軍工及安全應用領域潛在商機將持續吸引資金關注。