台股創高神隊友！華邦電衝90元、南亞科戰200關 專家提一示警

2026年開紅盤首日，台股在台積電（2330）續創天價領軍下氣勢如虹，記憶體族群強勢接棒，旺宏（2337）、晶豪科（3006）直攻漲停，華邦電（2344）突破90元大關。在AI浪潮與報價翻倍雙重利多下，記憶體成為大盤衝刺三萬點的最強助攻手。

盤面上呈現結構性轉強，南亞科（2408）再度挑戰200元大關，創見（2451）、力成（6239）等漲幅均逾4%。核心推手在於報價，近半年價格幾乎翻倍，使顯示卡製造成本暴增80%。Counterpoint更預期，記憶體價格2026年Q2前仍有40%漲幅，供需失衡短期難解。

此波行情關鍵在於「供給端被擠壓」。AI熱潮迫使大廠資源優先投向HBM等高附加價值產品，導致DDR3等舊世代、利基型產品產能被排擠。在車用、工控需求未減下，形成「量不夠、價更硬」的結構，加上近期南韓技術外流案凸顯記憶體已成戰略物資，進一步放大供應鏈緊張感。

不過，亦有分析師提醒，AI帶動HBM需求暴增，國際大廠將產能由DRAM轉向HBM，使傳統DRAM供給下降、需求未減，推升台灣記憶體股價大漲；但一旦DRAM供給反超需求，產業可能出現反轉，時間點或落在2027至2028年。以評價面觀察，南亞科股淨比已接近美光、海力士等歷史高檔水準。

相較之下，NAND、SSD族群如群聯（8299）、華邦電成長性較佳；封測廠力成切入CoPoS、評價偏低且配息穩定，具備防禦性質。