記憶體族群開年續噴 晶豪科、旺宏開盤20分鐘鎖漲停

2026年台股首個交易日，記憶體族群延續先前火熱氣氛，資金持續湧入具題材的記憶體與Flash相關個股，利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）與NOR Flash廠旺宏（2337）今早開盤後即雙雙亮燈鎖死漲停，成為盤面焦點。

晶豪科先前因股價波動達「公布注意交易資訊」標準，依規定公告11月自結數，11月獲利2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元；單月獲利與營收同步跳升，帶動市場關注度升溫，資金在開年持續回流題材股，推升股價延續強勢表現。

至於旺宏方面，市場近期同樣聚焦Flash相關需求回溫與庫存調整告一段落的想像空間，加上記憶體族群資金效應擴散，帶動買盤持續湧入。旺宏身為NOR Flash主力廠，受惠於車用、工控等應用需求相對具韌性，股價在開年延續前波多頭氣勢，開盤不久即在追價買盤推升下鎖住漲停，成為今日記憶體族群「強者恆強」代表之一。

法人指出，記憶體族群短線強勢，除反映市場對供需與報價走勢的樂觀預期外，也與資金在開年搶先卡位、追逐高人氣標的有關；不過，後續仍需觀察量能續航與追價力道能否延續，以及基本面改善是否能逐步反映在後續營運表現上。