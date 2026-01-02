快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

記憶體族群開年續噴 晶豪科、旺宏開盤20分鐘鎖漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

2026年台股首個交易日，記憶體族群延續先前火熱氣氛，資金持續湧入具題材的記憶體與Flash相關個股，利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）與NOR Flash廠旺宏（2337）今早開盤後即雙雙亮燈鎖死漲停，成為盤面焦點。

⭐2025總回顧

晶豪科先前因股價波動達「公布注意交易資訊」標準，依規定公告11月自結數，11月獲利2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元；單月獲利與營收同步跳升，帶動市場關注度升溫，資金在開年持續回流題材股，推升股價延續強勢表現。

至於旺宏方面，市場近期同樣聚焦Flash相關需求回溫與庫存調整告一段落的想像空間，加上記憶體族群資金效應擴散，帶動買盤持續湧入。旺宏身為NOR Flash主力廠，受惠於車用、工控等應用需求相對具韌性，股價在開年延續前波多頭氣勢，開盤不久即在追價買盤推升下鎖住漲停，成為今日記憶體族群「強者恆強」代表之一。

法人指出，記憶體族群短線強勢，除反映市場對供需與報價走勢的樂觀預期外，也與資金在開年搶先卡位、追逐高人氣標的有關；不過，後續仍需觀察量能續航與追價力道能否延續，以及基本面改善是否能逐步反映在後續營運表現上。

記憶體 Flash 旺宏

延伸閱讀

任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

家電、PC今年看漲20%

年度績效十強 漲逾五成

億而得本月上櫃 今年業績動能強

相關新聞

台股創高神隊友！華邦電衝90元、南亞科戰200關 專家提一示警

2026年開紅盤首日，台股在台積電（2330）續創天價領軍下氣勢如虹，記憶體族群強勢接棒，旺宏（2337）、晶豪科（30...

AI 材料是今年寵兒？雙鍵、德淵雙雙衝漲停

2026年開盤第一天台股開紅盤，盤中上漲逾200點，再創歷史新高，櫃買指數也同步攻高，其中化工股表現亮眼，雙鍵（4764...

記憶體族群開年續噴 晶豪科、旺宏開盤20分鐘鎖漲停

2026年台股首個交易日，記憶體族群延續先前火熱氣氛，資金持續湧入具題材的記憶體與Flash相關個股，利基型記憶體IC設...

緯穎今年拚賺30股本

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，...

京元電業績 有望締新猷

AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近...

華邦電營運 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券發布報告指出，華邦電（2344）受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）前景改善，目標價從70元上調到83...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。