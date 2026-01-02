記憶體族群開年續噴 晶豪科、旺宏開盤20分鐘鎖漲停
2026年台股首個交易日，記憶體族群延續先前火熱氣氛，資金持續湧入具題材的記憶體與Flash相關個股，利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）與NOR Flash廠旺宏（2337）今早開盤後即雙雙亮燈鎖死漲停，成為盤面焦點。
⭐2025總回顧
晶豪科先前因股價波動達「公布注意交易資訊」標準，依規定公告11月自結數，11月獲利2.57億元、年增1,686%，每股純益0.92元；單月獲利與營收同步跳升，帶動市場關注度升溫，資金在開年持續回流題材股，推升股價延續強勢表現。
至於旺宏方面，市場近期同樣聚焦Flash相關需求回溫與庫存調整告一段落的想像空間，加上記憶體族群資金效應擴散，帶動買盤持續湧入。旺宏身為NOR Flash主力廠，受惠於車用、工控等應用需求相對具韌性，股價在開年延續前波多頭氣勢，開盤不久即在追價買盤推升下鎖住漲停，成為今日記憶體族群「強者恆強」代表之一。
法人指出，記憶體族群短線強勢，除反映市場對供需與報價走勢的樂觀預期外，也與資金在開年搶先卡位、追逐高人氣標的有關；不過，後續仍需觀察量能續航與追價力道能否延續，以及基本面改善是否能逐步反映在後續營運表現上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言