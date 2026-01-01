LINE Pay攻高毛利業務
LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money（連加電子支付）上線近一個月，已取得200萬戶註冊成績。LINE Pay Money總經理張修齊表示，短期內主要業務在於積極整合生活應用場景，包括交通、生活繳費等，要盡快讓LINE Pay Money加入支援搭乘雙北公車與捷運的相關服務，也將重視財務績效、高毛利的業務。
⭐2025總回顧
金管會最新公告電子支付業者10月相關統計數據，一卡通、街口支付是兩大突破700萬用戶的業者，分別有約710.9萬、706.9萬用戶。過去LINE Pay Money與一卡通iPass Money合作密切，如今兩家業務分割，各自需要獨立App服務，iPass Money近期力拚App下載與開通，目前統計約有330萬下載量，不足實際用戶一半，還在積極促銷。
代收付業務方面，全支付以61.8億元領先一卡通和街口支付，因攸關手續費等相關收入，也是業者積極爭取的營收來源。
明（3）日起包括一卡通、悠遊付、iPASS MONEY、愛金卡、全支付、街口支付等業者可用以搭乘南部公車、雙北公車和捷運，此舉被視為是電子支付業者力拚新客戶的業務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言