LINE Pay攻高毛利業務

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money（連加電子支付）上線近一個月，已取得200萬戶註冊成績。LINE Pay Money總經理張修齊表示，短期內主要業務在於積極整合生活應用場景，包括交通、生活繳費等，要盡快讓LINE Pay Money加入支援搭乘雙北公車與捷運的相關服務，也將重視財務績效、高毛利的業務。

金管會最新公告電子支付業者10月相關統計數據，一卡通、街口支付是兩大突破700萬用戶的業者，分別有約710.9萬、706.9萬用戶。過去LINE Pay Money與一卡通iPass Money合作密切，如今兩家業務分割，各自需要獨立App服務，iPass Money近期力拚App下載與開通，目前統計約有330萬下載量，不足實際用戶一半，還在積極促銷。

代收付業務方面，全支付以61.8億元領先一卡通和街口支付，因攸關手續費等相關收入，也是業者積極爭取的營收來源。

明（3）日起包括一卡通、悠遊付、iPASS MONEY、愛金卡、全支付、街口支付等業者可用以搭乘南部公車、雙北公車和捷運，此舉被視為是電子支付業者力拚新客戶的業務。

一卡通 LINE Pay LINE

