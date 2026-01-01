遠傳、台灣大跨年夜 OTT TV表現 同寫佳績

迎接2026年跨年夜，除全台超過20個跨年晚會現場，更有不少民眾選擇在家追劇跨年，推升OTT TV影音也持續成長，遠傳（4904）宣布，遠傳friDay跨年夜較去年跨年夜觀看時長增加逾五成，觀看人數成長26%。台灣大指出，MyVideo跨年當日進站流量較平日增加二成。

遠傳指出，跨年夜有不少人在家和親友一起追劇迎接新年，遠傳friDay影音也創下亮眼收視成績，相較去年跨年夜同期收視，觀看時長增加超過五成、觀看人數增加26%。

台灣大指出，連續三年贊助「台中最強跨年夜」，MyVideo同步直播，上網流量較平日增加八倍，收視高峰落在蕭敬騰演唱《阿飛的小蝴蝶》等一連串精彩金曲，推升MyVideo跨年當日進站流量較平日增加二成。

另外，台劇及韓劇也是焦點。台灣大觀察，旗下OTT TV平台MyVideo跨年夜最受歡迎片單前三名包括戲劇館的《監所男子囚生記》、《整形過後》、《何百芮的地獄毒白》等內容，顯示台劇類型內容深受觀眾青睞。