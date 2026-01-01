電信三雄 跨年夜報捷

2026跨年夜，全台同步倒數即時連線，民眾也搶發圖片、影片互相祝福，也刺激電信三雄的行動數據量再創新高。

中華電信（2412）表示，台北、台中、高雄等熱區暴增近五倍；台灣大則指出，跨年夜網路流量飆，熱區成長12倍；遠傳跨年夜派「空中光纖」建功，熱區的照片、影片及直播上傳量成長十倍。

電信三雄跨年夜行動數據量創高

中華電信指出，動員近千位工程人員、調度逾30輛行動基地台車全面進駐重點活動現場，行動上網總用戶數再創歷史新高，其中5G用戶已超過400萬連網。

中華電信觀察，跨年夜，全台行動上網總數據量超過平時近四倍，再次刷新年度流量紀錄，跨年熱區表現尤為顯著，其中台北、台中及高雄跨年晚會等，行動上網尖峰數據量皆超過平常使用近五倍，顯示民眾高度仰賴行動網路進行高畫質直播、即時影音上傳與社群互動。

迎向2026年，台灣大表示，跨年夜當日有千位工程師24小監控網路，提供流暢行動上網體驗，根據台灣大數據顯示，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量，較平日增加12倍，全台流量最高區域落在「台北最High新年城—2026跨年晚會」。

遠傳強調，陪伴用戶迎接嶄新2026年，自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fiber）」，串連行動基地台車輛連接，大幅提升布建基地台訊號涵蓋的效率。

遠傳統計，跨年夜全台跨年熱區的照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長十倍，全台熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，前三名熱區包括位於台北、台中及高雄跨年晚會現場，網路使用量平均較平日成長三至六倍；成長幅度最大的台中麗寶樂園，網路使用量相較平日甚至成長高達16倍。