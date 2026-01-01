華邦電營運 小摩按讚

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根大通（小摩）證券發布報告指出，華邦電（2344）受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）前景改善，目標價從70元上調到83元，維持「優於大盤」的評等；DRAM合約價格可望持續上漲至第2季，下半年DRAM合約價格走勢將會是華邦電股價變動的重要關鍵。

⭐2025總回顧

小摩將華邦電2026年及2027年預估每股稅後純益（EPS）上調40%，分別為6.3元及5.8元。AI需求強勁，擠壓傳統DRAM的供給。伺服器需求暢旺，將持續推動 DDR4 的消耗，進一步帶動華邦電產品出貨、價格與升級。

小摩指出，華邦電在2025年第4季至2026年第1季的DDR4合約價漲幅將高於原先預期。由於基期墊高，預估第2季價格漲幅介於4~6%，下半年則持平。漲價主要動能仍然是國際廠商的DDR4供給縮減，加上伺服器的需求強勁。依小摩估計，伺服器可能占DDR4市場需求的50%以上。

此外，小摩指出，華邦電正在擴展DDR4產品組合，以增加可服務市場（SAM）。華邦電有望在第1季依計畫量產 DDR4 8Gb，並正在開發DDR4 16Gb，以應用於伺服器。

部分市場人士擔心，在今年某個時點，由於記憶體規格下修或裝置出貨疲軟，DRAM企業對個人（B2C）需求可能走弱，因而降低DDR4價格。小摩認為這對短期內DDR4的供給緊縮，以致市場短缺影響較小，但同意這項因素值得在今年持續觀察。

華邦電2025年第3季EPS為0.65元，終結連四季虧損。小摩估計，在2025年第4季，受惠於DRAM占營收比重40%，華邦電第4季營收可望達0.82元，2025年全年EPS預估為0.94元。在2026年，華邦電每季EPS從1元起跳，可望逐季上揚，全年累積到6.3元，優於彭博資訊調查的4.6元法人共識。

小摩基於對華邦電2026年的預估獲利，將預估股價淨值比從2.6倍上調到2.9倍，預估本益比則為13倍，到2026年6月的目標價跟著上修到83元。

2.9倍的股價淨值比高於過去十年高點的1.8倍，反映記憶體的超級循環、AI排擠效應、華邦電的產品規格升級等因素。

華邦電 小摩

相關新聞

緯穎今年拚賺30股本

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，...

京元電業績 有望締新猷

AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近...

欣興現增 今起公開申購

中國信託綜合證券主辦欣興電子（3037）現金增資，今（2）日開始公開申購。此次欣興電子辦理現金增資發行新股46,000張...

愛普打入CoWoS供應鏈

AI伺服器與高效能運算晶片（HPC）功耗整合度持續提升，先進封裝中對電源完整性與高速訊號穩定度的要求同步提高，供應鏈透露...

愛普新品搭上AI推理熱潮

2026年AI應用由訓練端擴散至推理端，全球記憶體架構正出現明顯分流，業界指出，愛普（6531）以VHM（超高頻寬行動記...

