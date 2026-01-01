京元電業績 有望締新猷

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成，法人看好京元電今年營收可望挑戰新高，帶動獲利改善。

目前京元電來自客戶的AI晶片測試需求持續增加，客戶追單，京元電去年起開始退出營收占比偏低的封裝業務，苗栗頭份測試新產能也陸續到位。

京元電先前通過2026年資本支出金額為393.72億元，年增6.4%，用以拓展相關產能。

供應鏈認為，輝達平台及ASIC晶片等新型AI需求，有望使京元電AI／HPC測試營收翻多，從2025年到2027年達近100%複合年成長率，在2027年占業務量的逾67%，帶動營收與每股純益可望跳增。

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科，京元電作為測試協力廠，同步迎來大單，訂單能見度直達至2026年下半年。

