京元電業績 有望締新猷
AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成，法人看好京元電今年營收可望挑戰新高，帶動獲利改善。
⭐2025總回顧
目前京元電來自客戶的AI晶片測試需求持續增加，客戶追單，京元電去年起開始退出營收占比偏低的封裝業務，苗栗頭份測試新產能也陸續到位。
京元電先前通過2026年資本支出金額為393.72億元，年增6.4%，用以拓展相關產能。
供應鏈認為，輝達平台及ASIC晶片等新型AI需求，有望使京元電AI／HPC測試營收翻多，從2025年到2027年達近100%複合年成長率，在2027年占業務量的逾67%，帶動營收與每股純益可望跳增。
Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科，京元電作為測試協力廠，同步迎來大單，訂單能見度直達至2026年下半年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言