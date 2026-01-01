緯穎今年拚賺30股本

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，緯穎今年全年獲利將有機會上看賺進超過30個股本，再寫歷史新高表現。

AI商機持續席捲全球，北美雲端服務大廠（CSP）委外AI伺服器訂單不斷釋出，亞馬遜AWS除了外購輝達AI晶片之外，還力推自有AI晶片Trainium架構ASIC伺服器，今年上半年將陸續進入拉貨旺季。

亞馬遜AWS的AI伺服器商機使主要代工大廠緯穎接單滿載。法人指出，緯穎承接亞馬遜AWS的Trainuim 3架構AI伺服器預計今年上半年逐步拉高出貨動能，有機會一路旺到年底，今年合併營收挑戰突破兆元規模。

緯穎因應客戶訂單動能需求，美國德州新廠已經投入量產，加上墨西哥廠支援，全力因應北美CSP廠在美國資料中心的建置需求，加上馬來西亞廠業績，法人推估，緯穎今年全年獲利有機會挑戰賺進超過30個股本的歷史新高。

事實上，緯穎在AI伺服器供應鏈當中，從主機板設計的L6到機櫃設計的L11都有布局，後續將推進到多機櫃系統整合的L12，牽涉到多機櫃串聯、電源配置及散熱等相關設計，設計難度更高，貢獻業績動能可望更為強勁。

緯穎公告去年11月合併營收968.85億元、月成長6.2%，創單月歷史新高，相較前年同期大幅增加158.6%。累計去年前11個月合併營收為8,463.73億元、年增166.3%，改寫歷史同期新高。

緯穎2025年封關日股價收4,485元，累計去年全年股價漲幅達71.2%。觀察籌碼面，三大法人買超135張，轉賣超為買超，累計去年賣超3,885張。