快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

緯穎今年拚賺30股本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
緯穎EPS
緯穎EPS

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，緯穎今年全年獲利將有機會上看賺進超過30個股本，再寫歷史新高表現。

⭐2025總回顧

AI商機持續席捲全球，北美雲端服務大廠（CSP）委外AI伺服器訂單不斷釋出，亞馬遜AWS除了外購輝達AI晶片之外，還力推自有AI晶片Trainium架構ASIC伺服器，今年上半年將陸續進入拉貨旺季。

亞馬遜AWS的AI伺服器商機使主要代工大廠緯穎接單滿載。法人指出，緯穎承接亞馬遜AWS的Trainuim 3架構AI伺服器預計今年上半年逐步拉高出貨動能，有機會一路旺到年底，今年合併營收挑戰突破兆元規模。

緯穎因應客戶訂單動能需求，美國德州新廠已經投入量產，加上墨西哥廠支援，全力因應北美CSP廠在美國資料中心的建置需求，加上馬來西亞廠業績，法人推估，緯穎今年全年獲利有機會挑戰賺進超過30個股本的歷史新高。

事實上，緯穎在AI伺服器供應鏈當中，從主機板設計的L6到機櫃設計的L11都有布局，後續將推進到多機櫃系統整合的L12，牽涉到多機櫃串聯、電源配置及散熱等相關設計，設計難度更高，貢獻業績動能可望更為強勁。

緯穎公告去年11月合併營收968.85億元、月成長6.2%，創單月歷史新高，相較前年同期大幅增加158.6%。累計去年前11個月合併營收為8,463.73億元、年增166.3%，改寫歷史同期新高。

緯穎2025年封關日股價收4,485元，累計去年全年股價漲幅達71.2%。觀察籌碼面，三大法人買超135張，轉賣超為買超，累計去年賣超3,885張。

緯穎 亞馬遜 AI

延伸閱讀

鴻海市值 笑傲代工廠

Meta 擴大布局通用型 AI 代理產品

世芯、金像電、貿聯 迎大單

緯穎明年獲利 挑戰新高

相關新聞

緯穎今年拚賺30股本

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，...

京元電業績 有望締新猷

AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近...

華邦電營運 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券發布報告指出，華邦電（2344）受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）前景改善，目標價從70元上調到83...

欣興現增 今起公開申購

中國信託綜合證券主辦欣興電子（3037）現金增資，今（2）日開始公開申購。此次欣興電子辦理現金增資發行新股46,000張...

愛普打入CoWoS供應鏈

AI伺服器與高效能運算晶片（HPC）功耗整合度持續提升，先進封裝中對電源完整性與高速訊號穩定度的要求同步提高，供應鏈透露...

愛普新品搭上AI推理熱潮

2026年AI應用由訓練端擴散至推理端，全球記憶體架構正出現明顯分流，業界指出，愛普（6531）以VHM（超高頻寬行動記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。