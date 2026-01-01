傳奇瞄準年節遊戲旺季

遊戲研發商傳奇（4994）旗下四款經典遊戲作品《聖境傳說》、《星界神話》、《精靈樂章 ORIGIN》及《晴空物語：REBORN》近期陸續展開與知名IP的聯動合作，成功帶動玩家活躍度，提前卡位農曆年遊戲旺季商機。

新遊戲方面，傳奇旗下新作 《Pew Pew Slime》已於去年第4季上市，該遊戲結合放置型角色扮演（Idle RPG）與彈幕動作（Bullet Hell Action），以美式卡通風格呈現史萊姆主題，並支援九種語言，發行範圍涵蓋歐美及東南亞市場，主打全球市場。

據悉， 《Pew Pew Slime》核心特色包括「無壓力體驗」與「隨時成長」的玩法機制、高自由度客製化系統，以及可創造無限組合的融合進化系統，上市初期因投入較高廣告費用，預料會暫時影響營業利益，預計日後可望開始回收。

展望未來，傳奇指出，旗下遊戲作品《風之國度》與人氣TV動畫作品《非自願的不死冒險者》都已於上月展開夢幻聯動，並製作兩款全新小遊戲，分別為生存遊戲「地城生存戰」與放置遊戲「決戰異世界」。