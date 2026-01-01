快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著賴政府積極推動「台灣之盾」（Taiwan Dome）計畫，軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）正積極爭取國防相關標案，目前已初步鎖定最新防空及無人機反制系統標案所需的模組訂單，力拚2026年營運回溫。

⭐2025總回顧

根據政府最新規劃的1.25兆元國防特別預算，預計將於未來八年分年度投入，涵蓋防空、電戰、資安等七大面向。其中，「台灣之盾」計畫的主要目標之一是建構多層次防空系統，包括高、中、低層空中防禦網絡，以及強化飛彈攔截與防空網絡。

全訊身為國內少數可提供軍工等級高階固態功率放大器（SSPA） 的廠商，近期已成功完成國防部最新軍品認證，有助爭取最新防空戰備標案訂單，為整體營收獲利帶來實質挹注。

另一方面，面對日益嚴峻的無人機威脅，國防部已於2025年11月3日公告，規劃採購635套「可攜式無人機反制系統」，總金額達96億元，並將動用2026年至2028年的特別預算支應。

業界人士指出，上述系統要求具備偵測、干擾，與接管等多重功能，反制範圍需達2公里以上，全天候環境下運作，並能直接安裝於輕型戰術車、民用車輛及艦艇。

全訊目前已取得包含台灣在內的數個國家軍用無人機，以及軍商兩用無人機干擾系統用的SSPA訂單，除掌握軍用無人機反制與干擾系統的關鍵微波高頻技術外，並具備與國際軍工大廠合作，開發偵防系統用SSPA模組與準系統的經驗。

