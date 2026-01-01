宏齊攻化合物半導體封裝

LED封裝廠宏齊（6168）積極加速產品結構轉型，今年營運核心聚焦化合物半導體封裝、板上晶片封裝（COB）顯示技術及高階紅外線感測等三大領域。目前已投資建置完成一條散熱產線，正式切入化合物半導體及簡易晶片（IC）產品類封裝領域。

法人看好，隨高階封裝與高端顯示動能齊發，宏齊由傳統LED封裝廠成功轉型，躍升至高門檻封裝市場，為營運增添成長動能。

宏齊指出，受惠2025年大阪世博會顯示屏訂單實績，帶動客戶詢問度與訂單動能持續發酵，加上公司具備COB技術優勢，為國內少數具備相關自主產能的業者，在市場對TAA規範需求增加的趨勢下，顯示屏業務能見度顯著提升，營收占比持續拉升，將成為推動業績成長的核心主軸。

宏齊透露，看好第三代半導體封裝市場成長潛力，透過建置完成的散熱產線提升封裝技術層次，鎖定化合物半導體等高熱穩定性需求，目前已吸引數個客戶進入投片驗證階段，預期在產品信賴性驗證通過並邁入量產後，將為公司注入中長期營運成長動能，實現跨領域的技術升級與獲利結構優化。

紅外線感測應用亦是宏齊今年的布局重點，感測元件（含IR與VCSEL）營收占比已達25%，成為獲利支柱，今年並擴大距離感測等高精密需求範疇，相關新產品正依年度計畫循序推進。將藉由參與大型國際實績背書，爭取更多高端感測與顯示應用訂單，降低傳統發光LED市場競爭對毛利帶來的壓力。

宏齊目前生產基地涵蓋新竹香山、竹科及大陸廈門，布局完整。公司表示，儘管第1季面臨傳統淡季挑戰，營運表現略受季節性因素影響，但隨顯示屏、感測元件與化合物半導體封裝產線效益逐步顯現。