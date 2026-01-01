快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

宏齊攻化合物半導體封裝

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
宏齊董事長汪秉龍。聯合報系資料照
宏齊董事長汪秉龍。聯合報系資料照

LED封裝廠宏齊（6168）積極加速產品結構轉型，今年營運核心聚焦化合物半導體封裝、板上晶片封裝（COB）顯示技術及高階紅外線感測等三大領域。目前已投資建置完成一條散熱產線，正式切入化合物半導體及簡易晶片（IC）產品類封裝領域。

⭐2025總回顧

法人看好，隨高階封裝與高端顯示動能齊發，宏齊由傳統LED封裝廠成功轉型，躍升至高門檻封裝市場，為營運增添成長動能。

宏齊指出，受惠2025年大阪世博會顯示屏訂單實績，帶動客戶詢問度與訂單動能持續發酵，加上公司具備COB技術優勢，為國內少數具備相關自主產能的業者，在市場對TAA規範需求增加的趨勢下，顯示屏業務能見度顯著提升，營收占比持續拉升，將成為推動業績成長的核心主軸。

宏齊透露，看好第三代半導體封裝市場成長潛力，透過建置完成的散熱產線提升封裝技術層次，鎖定化合物半導體等高熱穩定性需求，目前已吸引數個客戶進入投片驗證階段，預期在產品信賴性驗證通過並邁入量產後，將為公司注入中長期營運成長動能，實現跨領域的技術升級與獲利結構優化。

紅外線感測應用亦是宏齊今年的布局重點，感測元件（含IR與VCSEL）營收占比已達25%，成為獲利支柱，今年並擴大距離感測等高精密需求範疇，相關新產品正依年度計畫循序推進。將藉由參與大型國際實績背書，爭取更多高端感測與顯示應用訂單，降低傳統發光LED市場競爭對毛利帶來的壓力。

宏齊目前生產基地涵蓋新竹香山、竹科及大陸廈門，布局完整。公司表示，儘管第1季面臨傳統淡季挑戰，營運表現略受季節性因素影響，但隨顯示屏、感測元件與化合物半導體封裝產線效益逐步顯現。

第三代半導體 市場

延伸閱讀

群創扇出封裝獲大廠訂單 連2日爆逾80萬張巨量

銅價暴漲 封裝廠緊盯供應鏈動態

台廠各擁優勢 AI領域闢新藍海

隨手關燈真的省電？能源署揭真相：用錯燈具反而更耗電

相關新聞

緯穎今年拚賺30股本

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能看到年底，全年業績動能有機會逐季衝高。法人推估，...

京元電業績 有望締新猷

AI帶動晶片功耗攀升，供應鏈透露，測試大廠京元電（2449）已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近...

華邦電營運 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券發布報告指出，華邦電（2344）受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）前景改善，目標價從70元上調到83...

欣興現增 今起公開申購

中國信託綜合證券主辦欣興電子（3037）現金增資，今（2）日開始公開申購。此次欣興電子辦理現金增資發行新股46,000張...

愛普打入CoWoS供應鏈

AI伺服器與高效能運算晶片（HPC）功耗整合度持續提升，先進封裝中對電源完整性與高速訊號穩定度的要求同步提高，供應鏈透露...

愛普新品搭上AI推理熱潮

2026年AI應用由訓練端擴散至推理端，全球記憶體架構正出現明顯分流，業界指出，愛普（6531）以VHM（超高頻寬行動記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。