毅嘉去年12月營收9.12億元 年增15%

機構件廠毅嘉（2402）今（1）日公告去年12月營收9.12億元，月增4.7%、年增15%，累計去年度總營收108.49億元，年增14%，正式突破百億元大關。
展望後市，毅嘉表示，公司持續致力於模組解決方案供應商的轉型，聚焦智慧座艙、穿戴設備、光通訊、機器人、無人機及散熱模組等領域的產品開發。
毅嘉進一步指出，公司馬來西亞居林新廠亦已投入營運開始貢獻集團營收，未來公司營運將可望持續維持穩健成長態勢
據悉，毅嘉日前於馬來西亞居林舉行新廠落成典禮，由集團董事長黃秋永、執行長曾恭勝與經營團隊主持；毅嘉指出，新廠將鎖定車用與光通訊市場，並成為集團第二大生產基地，將有助於後續接單競爭力提升，挹注營運動能。
毅嘉最早在馬來西亞檳城投資建廠始於1989年，2024年時，毅嘉為因應全球供應鏈重組及客戶的需求，於馬來西亞吉打州居林高科技園區購地籌建新廠，藉此擴充毅嘉位於東南亞的生產製造產能。
毅嘉居林廠區占地共11英畝，一期廠房於2024年投入興建，新廠占地面積約30,000平方米，新建廠房共四層樓，廠房總面積超過55,000平方米，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，未來預計將可創造當地超過1,000個就業機會。
