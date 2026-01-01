緯穎獲北美CSP大單加持 今年全年營收挑戰突破兆元關卡

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）今年在亞馬遜AWS大單加持下，接單動能全面放眼到今年底，且全年業績動能將有機會逐季衝高。法人推估，緯穎今年全年營收將首度突破兆元關卡。

AI商機持續席捲全球，使北美雲端服務大廠（CSP）委外AI伺服器訂單不斷釋出，甚至傳出代工大廠產能供不應求情況出現，其中亞馬遜AWS除了透過外購輝達AI晶片之外，同時還力推自有AI晶片Trainium架構ASIC伺服器，預計今年上半年將陸續進入拉貨旺季。

亞馬遜AWS的AI伺服器商機持續引爆，使主要代工大廠緯穎接單動能全面滿載。法人指出，緯穎承接亞馬遜AWS的Trainuim 3架構AI伺服器將於今年上半年逐步拉高出貨動能，且這波出貨動能將有機會一路旺到年底，使明年全年合併營收將上看突破兆元規模。

緯穎2025年12月31日股價收盤上漲2.05％至4,485元，寫下13個交易日以來新高，累計去年全年股價漲幅達71.2％。觀察籌碼面，三大法人一共買超135張，轉賣超為買超，不過三大法人累計去年一共賣超3,885張。

緯穎

