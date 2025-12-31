台塑集團處分南亞科股票，去年獲利吞補丸。台塑（1301）、台化及台塑化昨（31）日公告，自2025年11月12日至12月31日期間分別處分南亞科普通股各1,897.2萬股，總計處分金額逾96億元；累計去年三度處分金額近250億元。

根據統計，上述三家公司處分金額約在32.15億至32.23億元之間，合計處分股數達5,691.6萬股，總計處分金額約96.5億元，處分目的皆為營運資金運用。

台塑三寶自2025年10月來已發動三波對南亞科持股的處分動作，第一波是在10月2日至28日，三家公司各出脫2.5萬張，台塑、台化、台塑化合計套現約74億元。

到了10月30日至11月11日，台塑三寶再度申讓各1.8萬張南亞科持股，合計套現78.5億元，這次三公司處分南亞科股票為第三波套現動作。總計台塑三寶三度處分南亞科股，總共套現約249億元。

台股昨日封關，統計今年以來各股漲幅發現，南亞科股價全年大漲564.96%，漲幅居個股第二名，受惠記憶體產業明年仍具成長空間的題材帶動下，南亞科昨日一度衝至到201元歷史新高，尾盤收193元。

南亞科是台塑集團旗下的重要成員，主要生產DRAM記憶體與晶圓代工，由南亞持有約29.3%，而台塑、台化、台塑化近月以來透過多次處分南亞科股票，降低持股至約8.8%。

三公司日前都曾說明，處分南亞科股票主要為了強化財務結構、增加未分配盈餘，並不影響每股純益（EPS）表現，但增加了現金之後將支持各公司新事業的轉型發展。

台塑公告指出，本次處分南亞科普通股1,897.2萬股，平均每股交易價格約169.47元，交易總金額約32.15億元。處分後，台塑仍持有南亞科約2.73億股，持股比率由原9.4176%降至8.8053%。

台化也指出，於同一期間處分南亞科普通股1,897.2萬股，平均每股交易價格約169.89元，交易總金額約32.23億元。處分後，台化仍持有南亞科約2.73億股，持股比率由9.4176%降至8.8053%。

另台化子公司福懋仍持有南亞科約771.1萬股，持股比率0.25%。

台塑化也公告，於11月中旬至12月底期間，處分南亞科普通股1,897.2萬股，每股交易價格約169.46元，交易總金額約新台幣32.15億元。處分後，台塑化累計持有南亞科約2.73億股，持股比率由9.4176%降至8.8053%。