順天150億案量 蓄勢待發

時序進入2026年，順天建設（5525）推案將持續以中台灣為核心，並穩健拓展北部市場，其中位於台北市信義計畫區「兒福中心A1公辦都更案」，可望在今年取得建照，連同台中市14期重劃區兩案，合計逾150億元案量蓄勢待發。

順天建設指出，儘管整體房市受政策面影響，景氣仍不明朗，但目前公司已完成中長期推案與完工節奏布局，未來三年陸續有約200億元案量完工入帳，因此營收動能無虞。

對今年房市展望，順天建設指出，目前政府政策仍是影響房市的最大變數，不過整體來看，今年房市應會呈「量穩價平」的格局。至於公司推案策略，也將以穩健為考量，推出符合場需求的產品。

順天建設稍早在法說會中表示，2026年台中市北屯區14期有「仁平段288等地號」與「仁平段232等地號」兩案正在籌備中，另外攜手國家住都中心的台北市信義區兒福中心A1都更案，也已申請建照，三案總銷合計逾150億元，都預計2030年完工。

順天建設去年在台中市南屯區推出「MR.L」與「NEVERLAND夢．島」兩案，總銷合計83億元。儘管房市觀望氣氛濃厚，但南屯區13期「MR.L」案實登揭露已成交57筆、銷售率破6成，每坪均價78.37萬元，最高單價87.92萬元，創區域新高。

順天建設去年預計完工建案，包括中市南屯區「ONE 33」、太平區「順天緮華A區」、「順天緮華C區」，三案總銷合計94.6億元。由於新案交屋時程大多集中於第4季末及2026年上半年，順天去年前11月合併營收僅6.84億元、年減84.6%。

展望今年，順天建設預計完工交屋建案，包括台中市太平區「順天緮華B區」、「順天蘊華」（大樓與金店墅），總銷合計48.1億元；2027年則有總銷56億元的台中市北屯區14期「KING’S ROAD」完工。

法人表示，順天建設推案集中於台中核心重劃區與成熟生活圈，有助於降低銷售風險，且高端產品線價格帶明確，受到政策與首購限縮影響相對較小。