伸興打造第二成長曲線

指標工具機業者伸興工業（1558）表示，家用縫紉機主要市場庫存已回補至健康水位，加上旗下子公司宇隆，在機器人等高階製造與新興應用領域持續升級，也逐步形成集團第二條成長曲線，樂觀看待今年營運將優於去年。

伸興指出，宇隆去年已完成行星、微型行星、諧波與RV等全系列減速機產品線的技術建置，並同步導入協作型機器人、人形機器人、AMR、AGV、機器狗及eVTOL等多項平台進行送樣與實測，預期今年起可望有更具體的實績。

同時，宇隆與策略夥伴在控制模組、傳動設計與客戶服務系統上展開深化合作，使TUF ONE減速機不再僅是單點零組件，而能以接近整機端的「模組化整合方案」切入客戶專案，大幅縮短導入時程並提升黏著度。

據悉，宇隆已打入各種人形、動物型機器人鏈，AI減速機業務明年進入大爆發。近期，宇隆參與德國SPS工業自動化展，展示自主設計開發的人形機器人概念機種TUF-X，充分展現TUF ONE在人形機器人與協作手臂完整解決方案。

伸興去年前11月合併營收為75.87億元、年減1.5%；旗下子公司宇隆前11月合併營收30.18億元、年減10.7%。伸興表示，儘管11月營收受歐美主要市場在感恩節、耶誕節提前拉貨動能趨緩，但隨著主要市場庫存逐步回補至健康水位，且因年底節慶前補貨需求尚在釋放，本業家用縫紉機仍能穩定支撐集團全年營運正成長。

展望未來，伸興將持續深化越南基地的產能整合，透過提高關鍵零組件自製率、優化一條龍製造流程，提升品質一致性與成本效率。

在全球供應鏈仍受美中貿易環境、關稅政策與運價波動干擾之下，伸興的「製造在東南亞、競爭在全球」策略持續展現韌性，能加速客戶出貨節奏並強化供應可靠度，同時在歐美市場需求變動之際，仍保有相對穩定的交付優勢。