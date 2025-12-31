大江新保健品第3季賣向泰國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保健品大廠大江（8436）近日召開法說會，公司表示，受到醫藥領域突破啟發，大江生醫發展天然GLP-1補充劑也將有效打進國際體重管理市場，並將在2026年第3季透過全球性大型客戶在泰國市場首發上市。

⭐2025總回顧

在穩健資金結構支撐下，公司期待於2026年及2028年迎來兩波成長高峰。

大江生醫指出，2025年前11月北美市場營收占比已提升至31%，較2025年同期增加5個百分點，主要受惠美國保健食品市場規模擴大，以及消費者對高吸收率劑型。公司透過液態營養、脂質體技術與功能性配方切入高附加價值通路，帶動北美營收快速成長。

亞太市場同樣維持穩健擴張，營收占比由24%提升至29%。大江生醫表示，亞太地區人口基數龐大、健康意識快速提升，加上在地化生產與「城市工廠」策略逐步發酵，有效縮短供應鏈並提升交付效率，推升區域客戶拉貨動能。

相較之下，中國市場營收占比由35%下滑至23%，主要受產業競爭加劇與消費環境調整影響，短期成長動能趨緩。

大江生醫 市場 營收

延伸閱讀

曹西平一生痛失兩位至親！曾身心俱疲、罹患憂鬱症遠走泰國

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

泰柬衝突20天簽即刻停火協議 釋放戰俘待72小時觀察期

泰柬停火會談第3天！防長預計明會面 邊境衝突未歇雙方互控攻擊

相關新聞

富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表...

大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報...

英業達賣59億元超微股

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元）...

2025年十大黑馬股 出列

2025年台股封關，回顧過去一年，儘管大盤在高檔震盪，但中小型股與具備產業轉機題材的「黑馬股」表現極其亮眼。統計2025...

散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外...

中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。