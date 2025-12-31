研華新品通過資安認證

工業電腦龍頭研華 （2395）宣布，旗下首款搭載聯發科Genio 1200平台的安謀（Arm）架構工業級單板電腦「RSB-3810」通過IEC 62443-4-2資安認證（VoC）。

法人看好，隨著歐盟《網路韌性法案》（CRA）即將上路，研華搭載聯發科平台新品獲得IEC 62443-4-2資安認證，有助加速產品導入歐洲及全球市場，為2026年營運增添新柴火。

研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，邊緣運算及AI技術快速發展，使安謀架構的輕量與效能兼具成為邊緣智慧重要推力。研華持續強化安謀產品線布局，並積極推動旗下設備符合全球關鍵資安標準，在歐盟CRA正式上路前協助客戶完成合規準備。研華指出，隨著歐盟CRA預計2027年起全面強制實施，IEC 62443系列標準為CRA所採認的重要工控資安規範，已廣泛應用於能源、醫療與交通等應用。