國巨啟動共同營運長制

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（31）日公告，2026年元月1日起任命兩位共同營運長，包括現任集團財務長陳彥松，以及現任全球銷售與行銷負責人Claudio Lollini，直屬於執行長王淡如。此外，現任副財務長鍾中將接任集團財務長職務。

國巨強調，這次高階人事調整，體現集團在邁入下一階段成長之際，對卓越營運與人才發展的長期承諾。集團將持續拓展全球布局，管理日趨擴大的營運體系，進一步強化領導團隊，以更好地服務客戶、為股東創造更大價值，並鞏固公司作為吸引與培育頂尖人才平台的地位。

展望今年，法人對國巨營運抱持正向態度，看好主要成長動能來自AI及高階產品應用需求持續擴大，特別是隨著AI伺服器對液冷技術導入需求增加，推升溫度感測元件需求，國巨可望受惠於這波趨勢，挹注2026年業績。

國巨 AI 平台

