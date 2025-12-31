唐榮不銹鋼價開漲盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（31）日開出今（2026）年元月新盤價，304系每公噸漲5,000元，316L附價平盤，新年度力拚止虧。

唐榮指出，不銹鋼這一輪上漲，主要受惠鎳價跳漲，只是單向成本推升的動力還不夠，期待出現成本推升加上需求回補的雙引擎，才可望延伸成中期景氣。

近期國際鎳價轉強，市場把原因指向印尼對2026年供給的收縮訊號，帶動鎳價走勢與情緒面回溫。鎳價走強，對300系不銹鋼造成最直接的成本壓力。

唐榮表示，鎳價上漲推升報價，但不等於獲利必然變好，因為若下游無法轉嫁，鋼廠會被迫用折讓吸收成本。真正能創造獲利的關鍵是加工價差回升，盤價上調後，成交能維持，庫存繼續降低。

唐榮指出，面對2026年，新年度的前景有順風有逆風。順風主要包括鎳價繼續漲的可能性高，有助於把市場價格帶往上移。

另一方面，上游印尼青山同樣頻繁調價，推動成本曲線整體上移，不銹鋼胚半成品墊高，不跟漲利差就會被吃掉，進一步帶動下游追漲補庫需求，對盤價的支撐更直接。

法人分析，不銹鋼產業最重要的變數還是來自需求端，下游龐大的終端用戶如生醫、工程、汽車、家電、餐廚設備以及家具等要動起來，才有望撐住出貨。

