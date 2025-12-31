唐榮不銹鋼價開漲盤
不銹鋼上游廠唐榮（2035）昨（31）日開出今（2026）年元月新盤價，304系每公噸漲5,000元，316L附價平盤，新年度力拚止虧。
⭐2025總回顧
唐榮指出，不銹鋼這一輪上漲，主要受惠鎳價跳漲，只是單向成本推升的動力還不夠，期待出現成本推升加上需求回補的雙引擎，才可望延伸成中期景氣。
近期國際鎳價轉強，市場把原因指向印尼對2026年供給的收縮訊號，帶動鎳價走勢與情緒面回溫。鎳價走強，對300系不銹鋼造成最直接的成本壓力。
唐榮表示，鎳價上漲推升報價，但不等於獲利必然變好，因為若下游無法轉嫁，鋼廠會被迫用折讓吸收成本。真正能創造獲利的關鍵是加工價差回升，盤價上調後，成交能維持，庫存繼續降低。
唐榮指出，面對2026年，新年度的前景有順風有逆風。順風主要包括鎳價繼續漲的可能性高，有助於把市場價格帶往上移。
另一方面，上游印尼青山同樣頻繁調價，推動成本曲線整體上移，不銹鋼胚半成品墊高，不跟漲利差就會被吃掉，進一步帶動下游追漲補庫需求，對盤價的支撐更直接。
法人分析，不銹鋼產業最重要的變數還是來自需求端，下游龐大的終端用戶如生醫、工程、汽車、家電、餐廚設備以及家具等要動起來，才有望撐住出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言