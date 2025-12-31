鴻準強攻四領域 營收補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
機殼廠鴻準31日召開線上法說會，公司表示，聚焦遊戲機、機殼、散熱、機器人等四大業務，並配合客戶需求與集團資源，建構全球化生產製造與供應鏈體系，期盼2026年營運能愈來愈好。遊戲機示意圖。（路透）
機殼廠鴻準31日召開線上法說會，公司表示，聚焦遊戲機、機殼、散熱、機器人等四大業務，並配合客戶需求與集團資源，建構全球化生產製造與供應鏈體系，期盼2026年營運能愈來愈好。遊戲機示意圖。（路透）

機殼廠鴻準（2354）昨（31）日召開線上法說會，公司表示，聚焦遊戲機、機殼、散熱、機器人等四大業務，並配合客戶需求與集團資源，建構全球化生產製造與供應鏈體系，期盼2026年營運能愈來愈好。

⭐2025總回顧

鴻準2025年前11月合併營收1,423.21億元，年增134.9%，主要受惠大客戶任天堂推出Switch 2新機並在市場熱銷。鴻準指出，去年前三季營收結構中，遊戲機占比約86.1%、散熱模組約8.4%、機殼約3.9%、其他約1.6%，遊戲機很明顯仍是營收主力，隨著客戶新產品推出後，營收比重也同步放大。

據悉，Switch 2自上市以來銷售量一直穩定增長，市場更傳出，任天堂已經要求供應鏈在2026年3月底前，必須生產多達2,500萬台Switch 2，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

供應鏈估計，任天堂2025年會計年度將售出約2,000萬台Switch 2，其他庫存計入2026年度。針對Switch 2產能狀況，任天堂社長古川俊太郎曾對外強調，「為了靈活因應需求、正努力強化生產體制」。近期記憶體價格大缺貨、價格飆漲，市場憂心恐衝擊Switch 2出貨表現。對此，鴻準回應，從客戶反饋來看，似乎影響不大，目前所有出貨排程都相當正常。

新事業發展方面，鴻準近年積極拓展散熱與輕金屬產品相關應用領域，並在機器人、醫療與智慧照護等方面制定發展策略目標，期盼這些新事業能帶動公司從零組件供應商的角色，轉為全方位解決方案供應商。

Switch 鴻準 遊戲機

延伸閱讀

美光HBM補助點火！封測族群封關日續嗨 「這檔」年漲幅飆破300%

記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

半導體ETF 逆風飛翔

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

相關新聞

富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表...

大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報...

英業達賣59億元超微股

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元）...

散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外...

中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近...

揚博去年11月 EPS 0.44元 昶昕0.3元

PCB設備商揚博（2493）昨（31）日公告自結11月每股稅後純益0.44元，單月獲利年減7% 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。