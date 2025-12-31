鴻準強攻四領域 營收補

機殼廠鴻準（2354）昨（31）日召開線上法說會，公司表示，聚焦遊戲機、機殼、散熱、機器人等四大業務，並配合客戶需求與集團資源，建構全球化生產製造與供應鏈體系，期盼2026年營運能愈來愈好。

鴻準2025年前11月合併營收1,423.21億元，年增134.9%，主要受惠大客戶任天堂推出Switch 2新機並在市場熱銷。鴻準指出，去年前三季營收結構中，遊戲機占比約86.1%、散熱模組約8.4%、機殼約3.9%、其他約1.6%，遊戲機很明顯仍是營收主力，隨著客戶新產品推出後，營收比重也同步放大。

據悉，Switch 2自上市以來銷售量一直穩定增長，市場更傳出，任天堂已經要求供應鏈在2026年3月底前，必須生產多達2,500萬台Switch 2，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

供應鏈估計，任天堂2025年會計年度將售出約2,000萬台Switch 2，其他庫存計入2026年度。針對Switch 2產能狀況，任天堂社長古川俊太郎曾對外強調，「為了靈活因應需求、正努力強化生產體制」。近期記憶體價格大缺貨、價格飆漲，市場憂心恐衝擊Switch 2出貨表現。對此，鴻準回應，從客戶反饋來看，似乎影響不大，目前所有出貨排程都相當正常。

新事業發展方面，鴻準近年積極拓展散熱與輕金屬產品相關應用領域，並在機器人、醫療與智慧照護等方面制定發展策略目標，期盼這些新事業能帶動公司從零組件供應商的角色，轉為全方位解決方案供應商。