鳳凰看營運 審慎樂觀

鳳凰（5706）總經理卞傑民昨（31）日表示，2026年市場雖普遍認為疫情紅利逐步消退，但隨著新年度假期增加、航空公司積極推出新航線、擴增航點並增加航班，機位供給面持續回升。

卞傑民指出，供給增加有機會反映在票價與團費上，可望進一步提升大眾的旅遊意願；以目前在手訂單觀察，鳳凰2026年首季接單人次與2025年同期相當，整體市場維持審慎樂觀看法。

鳳凰昨日召開法說會，說明2026年營運展望與藍圖。卞傑民表示，2026年除春節九天長假外，全年超過三天的連假多達八個，連假天數增加，有利旅客規劃中長天數行程，將以包機、包船業務作為主要成長引擎，並同步擴大高端旅遊與獎勵旅遊團布局。

其中包機航點聚焦日本市場，包船業務則提高船位取得比例，預期將成為推升2026年營收與人次成長的關鍵動能。

鳳凰持續布局包機與包船業務。集團代理日本星悅航空，規劃寒假與春節期間共七班包機，主打北九州、山陰、山陽等行程，並推出日本東北花卷、仙台包機，鎖定賞雪、賞櫻與東北景點需求。

在郵輪方面，往年以歌詩達郵輪為主力，2026年擴大在MSC榮耀號、麗星郵輪探索星號等產品的包船席次，預計2026年整體船位將較2025年成長10%。