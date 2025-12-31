鳳凰看營運 審慎樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

鳳凰（5706）總經理卞傑民昨（31）日表示，2026年市場雖普遍認為疫情紅利逐步消退，但隨著新年度假期增加、航空公司積極推出新航線、擴增航點並增加航班，機位供給面持續回升。

⭐2025總回顧

卞傑民指出，供給增加有機會反映在票價與團費上，可望進一步提升大眾的旅遊意願；以目前在手訂單觀察，鳳凰2026年首季接單人次與2025年同期相當，整體市場維持審慎樂觀看法。

鳳凰昨日召開法說會，說明2026年營運展望與藍圖。卞傑民表示，2026年除春節九天長假外，全年超過三天的連假多達八個，連假天數增加，有利旅客規劃中長天數行程，將以包機、包船業務作為主要成長引擎，並同步擴大高端旅遊與獎勵旅遊團布局。

其中包機航點聚焦日本市場，包船業務則提高船位取得比例，預期將成為推升2026年營收與人次成長的關鍵動能。

鳳凰持續布局包機與包船業務。集團代理日本星悅航空，規劃寒假與春節期間共七班包機，主打北九州、山陰、山陽等行程，並推出日本東北花卷、仙台包機，鎖定賞雪、賞櫻與東北景點需求。

郵輪方面，往年以歌詩達郵輪為主力，2026年擴大在MSC榮耀號、麗星郵輪探索星號等產品的包船席次，預計2026年整體船位將較2025年成長10%。

日本 市場 郵輪

延伸閱讀

旅行社三雄唱旺明年

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

天生鳳凰命！娶了「4生肖女」旺夫旺家…馬像小太陽、她是全家人軍師

天琴颱風下周生成？專家指預報類似海鷗 即使近台也會像鳳凰減弱

相關新聞

富喬出貨逐季升溫 AI 伺服器驅動載板需求成長

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）昨（31）日壓軸在跨年前召開法說會，吸引逾百法人代表、擠爆現場。富喬總經理陳壁程表...

大立光1月8日法說 兩點聚焦

鏡頭大廠大立光（3008）昨（31）日公告，將在1月8日舉辦第4季法說會，預料仍由執行長林恩平親自主持，將公布去年度財報...

英業達賣59億元超微股

英業達（2356）公告處分超微（AMD）持股，賣出88萬3,954股，處分金額達1.90億美元（約新台幣59.66億元）...

2025年十大黑馬股 出列

2025年台股封關，回顧過去一年，儘管大盤在高檔震盪，但中小型股與具備產業轉機題材的「黑馬股」表現極其亮眼。統計2025...

散裝運價有撐 新興、裕民受惠

2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，法人機構表示，這將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，留意節後回補庫存需求，此外...

中小題材股 短多點火

台股昨（31）日亮麗封關，在內資主導盤勢下，短多持續輪流作價中小型題材股，晶豪科（3006）、新應材等強勢指標吸引法人近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。