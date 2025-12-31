佳必琪射三箭 營運衝鋒

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
佳必琪董座張舒眉。聯合報系資料照
佳必琪董座張舒眉。聯合報系資料照

連接器廠佳必琪（6197）昨（31）日舉行法說會，公司表示，在矽光子、大電流與下一世代高速記憶體連接器（SOCAMM Connector）等三大新品帶動下，2026年業績可望爆發。

其中，矽光子三個案子已經在進行中，2026一定成長很多、很快；大電流產品2026年首季出貨，SOCAMM則按照客戶時程出貨。

佳必琪說明，共同封裝光學（CPO）產品方面，1.6T的Loopback模組，2025年第4季已經通過美系交換機大廠認證；至於1.6T的ACC（主動式銅纜）則預計2026年首季送樣供美系交換機大廠認證。

800G光／銅產品則持續與ASIC客戶驗證中，2026年首季將有另一家美系客戶加入驗證。400G SR8／DR4技術成熟，已打入美系客戶及高速光纖供應鏈。

光纖線材方面，已於2025年第3季取得多項專利，並打入美系客戶運算托盤（Compute Tray）供應鏈。同時，開發可耐受小空間折彎的光纖技術與高速MPO光纖線，已應用於L10到L12層級的機櫃伺服器組裝。

談到大電流產品進度，佳必琪表示，已取得OCP與北美的UL認證，取得市場入場券。2025年第4季已收到雲端服務供應商（CSP）量產等級訂單，正加緊趕製中，預計2026年首季陸續出貨，而且後續還有很多案子都在驗證中。

佳必琪透露，大電流出貨產品包括AC輸入連接器，以及甩鞭線（Whip Cable）組裝。

SOCAMM Connector也有突破。佳必琪說，相關產品性能與可靠度驗證已經完成，自動化組裝與潔淨室設備於2025年下半年準備就緒，待客戶生產計畫啟動。

